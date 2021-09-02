宜蘭縣王博右、陳宇、豐恩騏3名同學，分別生長在經濟條件相對弱勢許多的家庭，以及單親、原民鄉等環境，但3人並沒有自暴自棄向命運低頭，反而更加樂觀進取，並依循自己的興趣訂定人生目標更加地努力向學，今年3人同時獲得總統教育獎的榮譽，宜蘭縣長林姿妙也在2日公開表揚3名同學，並勉勵他們繼續朝著目標前進。

「2021年總統教育獎」宜蘭縣共有3位得主，分別是剛從宜蘭高中畢業，即將前往清華大學成為大學新鮮人的王博右；就讀南澳高中，以復興泰雅文化為志向並曾經參與電影演出、

榮獲53屆金馬獎最佳新人獎的陳宇；以及剛從三星國小畢業，未來成為台、日職棒甚至美國大聯盟的職棒選手為目標的豐恩騏。

王博右出生時因為母親難產，傷及腦部及下肢導致「長短腳」，父親又因債務關係將兄弟倆交由祖父母照顧，雖然生長在單親以及隔代教養家庭，但王博右個性樂觀獨立，不僅勤奮向學還用心照顧車禍後全身癱瘓的奶奶，他更化小愛為大愛，經常透過自己的雙手幫助周邊特教生、殘疾、貧困人士及孤苦老人，如今也經由特殊選才拾穗計畫錄取國立清華大學，即將展開大學新生活。

來自南澳高中的「泰雅之子」陳宇，在就讀國中時發現，身邊已經幾乎沒人使用泰雅語，讓他興起了一股「復興泰雅文化」的念頭，他先用心學習族語、學習獵人精神，取得中高級的族語認證，更參與電影演出及節目主持，先後獲得2016年台北電影節最佳新演員獎、53屆金馬獎最佳新人獎、55屆金鐘獎最佳兒少節目主持人獎等獎項，陳宇說，希望能在泰雅語、泰雅文化上當個傳習者，對傳統文化有所貢獻。

出生在原民鄉的單親家庭、來自寒溪部落的孩子豐恩騏，有著一股不屈不撓的精神，國小三年級時為了減輕媽媽的負擔，在學校教練邀請下隻身前往三星國小接受棒球隊訓練，曾經躲在棉被中痛哭，但最後成功自我突破，並立下要在棒球界打出一片天的志向，他期許自己能更精進球技，長大後能加入職棒，甚至成為美國大聯盟的一名優異棒球選手。