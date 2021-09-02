新北市中和區58歲劉姓男子患有輕度失智與癲癇症，卻喜歡騎機車兜風，過去曾有騎到體力透支回不了家的情況。近日劉男家屬發現他又騎車外出且遲未返家，急向警方報案協尋，海山警分局員警積極調查找，順利在板橋文化路攔下劉男，通知家屬帶回。

家屬向警方表示，劉男之前就有離家紀錄，常常獨自騎著機車亂繞，直到體力透支，找回後才向家人透露是在板橋區一帶亂繞，這次離家後又失聯，家人研判他又跑到板橋區，所以特地到埔墘派出所報案。

埔墘派出所警員陳宣文調閱沿線監視器，發現劉男騎車在板橋區不停亂繞，即時通報線上巡邏警員宋雯婷配合前往攔截，順利在新北市板橋區文化路一段附近將劉男攔下。宋員隨即通知家屬到場，經確認後，將劉男交由家屬帶回。

海山分局呼籲，家有失智或精神有狀況的親人，建議家屬可替家人配戴GPS行動定位裝置，警方也可協助捺印指紋建檔與相關資料，有助盡速找回迷途親人。