移民署北區事務大隊基隆市專勤隊、機動隊8月31日於桃園越南食品專賣店稽查，黃姓業者一開始稱，相關單位已查過，並將相關肉品帶走。但移民官眼尖發現，桌上有數張退貨單，追問下，業者才說出實情，立即至超商攔截3公斤來源不明且標示不清肉品。

北區事務大隊基隆市專勤隊日前於新北瑞芳查獲25包不明豬肉加工製品，持續抽絲剝繭、追溯源頭，再次發現桃園市區一處越南食品行疑有來源不明加工越南圓柱火腿，立即派員前往查察，移民官到場後，黃姓業者推稱，前幾天已有相關單位稽查，並將商品帶走送驗，店內已無不明肉製品。

但移民官在店內巡查時，眼尖發現，桌上有多張退貨單，詢問後，黃姓業者才坦承最近查緝新聞風聲鶴唳，怕再次惹禍上身，近日已多次分批將不明肉製品退貨，避免遭查緝，並說出剛不久才把最後一批不明肉品拿至便利超商退貨。移民官得知後，立刻前往便利商店攔截，盒內裝有6個來源不明且標示不清越南圓柱火腿，每包裝500公克，合計3公斤，由桃園動保處受理封緘檢驗。

基隆市專勤隊長吳鈞城表示，為防堵非洲豬瘟，不容有任何破口，目前正蒐集相關證據，持續追溯上游，絕不鬆懈；為保護國人食品安全，移民署責無旁貸，同時也呼籲民眾、餐飲業者，切勿心存僥倖心態，購買來路不明肉品，除危害身體健康外，也有損商譽。

吳鈞城進一步指出，製作工廠輸入肉製品時，務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀；另依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬以下罰金。