27歲南韓女團AOA前成員珉娥近來爭議不斷，先是爆料遭隊長智珉霸凌，還五度輕生，並揭發她(珉娥)是介入他人感情的小三，7月在家又試圖輕生，昨(1)日她睽違3年終於在螢光幕前露面，也針對霸凌事件解釋，同時也提到輕生的好友雪莉，講到激動處更忍不住落淚。

珉娥的精神狀況長時間不穩，許多粉絲都十分擔心她的情況，希望她先暫時戒掉使用社群的習慣，不要再看網友留言，然而珉娥卻持續更新她的社群平台，始終不肯放棄，昨日她擔任網路頻道《點點TV》來賓，久違公開露臉，她也提到霸凌事件，表示自己被單方面欺負。

珉娥委屈地表示，「第一次當練習生完全不知道該怎麼應對這樣的事情，他們怒罵我還對我施暴」，而對於女團「f(x)」前成員雪莉的離世，她也坦承：「很想念過世的雪莉，她是我在首爾唯一可以吐苦水的朋友，我在首爾很孤獨，有她在一切都好多了。」她更忍不住哽咽：「雪莉真的是個好女孩，我真的好想妳。」

珉娥在節目上失控痛哭。(圖/翻攝自韓網)

事實上，珉娥的劉姓男友在被爆出偷吃後，珉娥隨即刪文道歉，承認無意間成為他人小三，沒想到她情緒失控再度輕生，因失血過多緊急進了手術室，幸好救回一命，而劉男也坦承自己確實劈腿，還收到了珉娥母親寄來手術中都是血的照片，讓劉男不堪其擾，承諾自己會背負著偷吃的罪名活下去。