本土疫情趨緩，台北市高中職以下學校實體開學，副市長蔡炳坤2日表示，最需要面解決的問題是有校外人士進出校園需求，雖然能出示疫苗施打「黃卡」或醫院PCR篩檢證明，但還是相當麻煩，北市府強烈向中央建議比照歐盟版本推出國際認可數位證明，讓台灣人可以走出去，也讓打過疫苗的民眾方便進出學校、場館。

昨天開學，蔡炳坤表示，為維護學生健康，全體教職員工皆已接種疫苗，目前學校遇到較大的困擾是校園有修繕、開會需求，校外人士必須頻繁進出學校，但若要出示「黃卡」或PCR證明又相當麻煩。

蔡炳坤指出，2周前曾與中央開會，建議比照歐盟推出疫苗護照，讓民眾透過手機APP就可證明施打過疫苗或有PCR篩檢，但推動與否仍要衛福部同意。

他說，台北市疫苗接種率已達55％，有超過一半的市民已施打1劑疫苗，盼中央盡快同意推出數位證明方式，不但可以讓台灣人走出世界，民眾在國內也能更方便進出學校或場館。