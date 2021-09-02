正值花蓮瑞穗鄉文旦柚產季，東華大學能源科技中心與蜂之鄉合作，前往鶴岡辦理「林下循環經濟示範實務觀摩會」，盼能協助將其成為林下經濟示範區。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

近年蜜蜂大量消失，除極端氣候，農藥中毒也是主因之一，由於蜜蜂是果樹授粉的重要媒介，也是生態環境重要指標，國立東華大學能源科技中心與花蓮知名的養蜂業者合作，趁著瑞穗文旦柚採收祭，向柚農宣導農業廢棄物轉化與循環再利用經濟，盼助蜜蜂健康授粉，進而提升在地農特產的價值。

在花蓮有16座養蜂場的蜂之鄉表示，蜜蜂是大自然中最有效的授粉媒介，授粉程度均勻，著粉率高，在台灣蜜蜂大量死亡、消失主因為農藥及人為毒殺，因蜜蜂對農藥耐毒性低，常作為環境殘留農藥的重要指標， 若蜜蜂減少，果樹結果也會跟著減少，對農作物會造成最直接的影響。

養蜂業者通常會將蜂箱放在果樹下方，協助授粉，生產蜂蜜，目前是文旦柚產季，花蓮瑞穗鄉產量佔全台1／4，東華大學能源科技中心與蜂之鄉合作，在瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇協助下，前往鶴岡辦理「林下循環經濟示範實務觀摩會」，引導柚農從慣行農法朝向有機無毒農業栽種，確保文旦柚在農藥殘留低的狀態下，作為一個林下經濟示範區。

東華大學能源科技中心主任白益豪指出，果園內衍生的農業廢棄資材，如修剪的樹枝、果皮等，通常採露天燃燒方式處理，因高含水率，焚燒後，產生的白煙會汙染空氣，經「廢棄資材轉化模組」技術轉化再利用，可產生生物炭及木醋液等2個主要副產品。

白接著說，生物炭可回歸農地，改良土壤酸鹼值，固碳增加土壤生物多樣性，促進作物生長，大幅度降低對化肥的依賴，木醋液則可用來防治病蟲害，減少對果樹施藥機會。當環境友善後，蜜蜂就能健康授粉，產出稀有的「柚花蜜」，進而提升在地相關農特產品的延伸產值。