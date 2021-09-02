行政院今通過由法務部擬具的《國家賠償法》修正草案，主要修法方向在於，修正法官、檢察官侵害人民自由或權利時，國家應負賠償責任；具體為例，草案若三讀通過，未來被告若不服羈押裁定，將有機會循此聲請國賠。

現行《國家賠償法》僅17條且未分章，此次提出修正草案共43條，並分為總則、賠償程序、求償程序及附則4章。法務部法律事務司長鍾瑞蘭表示，草案內容體系明確、適用清楚，主要修正方向包括「保障人民權益」、「精進機關作為」二大面向。

鍾瑞蘭指出，在修正草案第3、5及6條，明定「怠於執行職務」、「公共設施」的內涵，讓法律適用更明確；同時，也修正國家對於法官、檢察官執行審判或追訴職務，而導致侵害人民自由或權利，因而有犯刑事上之罪經判決確定，或受免除職務或撤職的懲戒處分確定時，國家應負賠償責任。

鍾瑞蘭解釋，現行聲請國賠規定是「就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪，經判決有罪確定者」，修正後則改為「有下列情形之一者，國家應負損害賠償責任：

一、犯刑事上之罪經判決有罪確定。二、受免除職務或撤職之懲戒處分確定。」

此外，鍾瑞蘭說，為落實求償權行使，在草案第7、37及38條，賠償義務機關若有怠於行使求償權情形，新法增訂其上級機關得代為求償。同時，考量被求償者權益及資力，增訂行使求償權應先進行協議並得分期清償，盼藉此修法讓國家賠償制度更加完備，彰顯保障人民自由及權利的決心。