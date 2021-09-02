美國法官今天說，他將同意普度製藥破產重整計畫，為解決數以千計鴉片類藥物訟訴案開路，同時保護藥廠所有權人薩克勒家族免於未來鴉片類藥物訴訟纏身。

普度製藥（Purdue Pharma）生產的處方止痛藥「奧施康定」（OxyContin），被認為助長美國鴉片類藥物成癮現象盛行，面臨數以千計官司。普度製藥已於2019年9月聲請破產。

破產案審理法官德朗（Robert Drain）表示，他會在一些小改變下同意這項計畫，化解反對意見以取得幾乎所有各州、地方政府、部落、醫院和其他債權人就這項重整計畫進行表決各方的支持。

德朗說，很明確地，普度製藥對其鴉片類藥物的錯誤行銷導致全美各地成癮危機。「讓這起破產聲請案變得高度複雜且不尋常」。

路透社報導，普度製藥估計這項重整計畫逾100億美元。根據破產計畫，普度製藥解散後成立新公司，所有資產交付信託，不再由薩克勒家族成員掌控，將轉型對抗鴉片癮流行。

這項計畫也包括合法保護薩克勒家族成員，未來不再受鴉片類藥物訟訴纏身；對此一爭議條款，有部分州府反對。民主黨籍國會議員在最近幾週提案阻擋這類的法律豁免。

薩克勒家族否認造成鴉片類藥物成癮危機的指控，表示他們在普度製藥董事會任事時，行事合法也符合道德原則。

法新社報導，薩克勒家族將支付45億美元（約新台幣1260億元）與多件訴訟案進行和解，即便如此，薩克勒家族與普度製藥獲利仍大致受到保護，避免了進一步罰款。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1100902