田姓女子去年透過交友軟體認識李姓男子，對方騙她自己是單身未婚，她與對方交往並發生性行為，之後偶然看到2個小孩叫李男「爸爸」，才驚覺受騙提告求償，台北地方法院認定，李男詐騙讓田女誤信未婚而交往，損害她的貞操權，判賠20萬元。可上訴。

田女提告表示，她想要尋找結婚對象，於是透過網路交友軟體認識李男，去年2月初第一次碰面約會共進晚餐時確認彼此都為單身未婚狀態，李向她表示在6、7年前遭遇未婚妻劈腿分手後，維持單身至今，願意在以結婚前提下交往。

田女說，交往期間與李男多次在飯店或汽車旅館約會，她曾要求到對方家中約會，但李男卻稱家中還有室友及年老父親，會讓彼此尷尬，以及他不喜歡將私密資訊留存於網路上等語搪塞。

田女說，去年10月8日她在外運動剛好看到李男打完籃球，並有2個小孩在後跟隨，隨在後頭的2個小孩則不斷喊李男「爸爸」，她才知道李男長達8個月對她隱瞞已婚之事實，害她在不知情的情況下，同意發生性關係，侵害她之身體貞操權、健康權等人格法益。