彰化市一心南街往來省道台74甲線東外環道的產業道路，在今年8月已經接連4部機車墜谷。（劉寶存提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市一心南街往來省道台74甲線東外環道的產業道路，在今年8月已經接連4部機車墜谷。（劉寶存提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市一心南街往來省道台74甲線東外環道的產業道路，在今年8月已經接連4部機車墜谷。（劉寶存提供／吳敏菁彰化傳真）

農曆七月太詭了，彰化市一心南街往來省道台74甲線東外環道的產業道路，在今年8月已經接連4部機車墜谷，幸好都沒性命危險，時間點和鬼月重疊，地方驚惶「交替抓」，台鳳里長劉寶存，湊巧這麼密集的墜谷車禍也不是沒有原因，主要是道路傾斜度太大了，騎士一旦不小心，就不自覺被「吸」下去。

接連墜谷車禍，地方心慌慌，台鳳里長劉寶、市民代表林明賢存今天邀集彰化市公所前往會勘，指出道路旁就是山谷

，在8月個人拍照就目睹了3部機車墜谷，里民還通報另外1件，加起來至少也有4件了，而之前也常發生，應該是該路段道路傾斜達10度，會讓騎士騎到這路段，就不自覺偏移，加上沒護欄，一不小心就墜落山谷了。

地方里民也指出，大家在怕七月好兄弟，其實過去以來，這地方就特別容易出事了，沿線反光標誌都被撞掉10來支以上，形成了一道「缺口」，不熟悉路況，就像掉進了陷阱似的，道路安全要先改善到位。

台74甲線東外環道的產業道路也是聯繫彰化、台中交通要道，機車、汽車頻繁，市長林世賢也覺得道路安全最重要，指示要加裝警示標誌，另外增加反光標誌提醒，避免再出事

。此外，道路傾斜度太大的工程問題，也要研究來改善。