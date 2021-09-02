政治人物因應網路時代，經常會透過社群平台與民眾互動，但也屢傳出包事件，而政治人物發文出包是否該由小編負責？引發正反兩派激辯。

Yahoo TV網路節目「央視鬥風向」昨（1）日邀請到國民黨文傳會副主委鄭照新、台北市議員苗博雅、台北市議員林亮君特助吳崢、台灣基進新聞部主任張博洋同場激辯，「政治人物發文頻頻出包，小編該負責嗎？」

認為該由小編負責的「正方」苗博雅認為，小編幫忙發文，出錯的話要由出錢的老大負責嗎？且就過去的例子來說，在政壇流傳一個真理，就是政治人物永遠不會犯錯，如果有錯肯定都是小編的錯，且長期以來都被人民所接受。

同樣為正方的吳崢則舉例，如果今天花錢請公關公司，操作的好，當然是你的形象變好，如果操作不好難道不找這公司負責嗎？且政治人物日理萬機，所以小編可以說是請來假裝是政治人物在網路上跟大家聊天的人，出事時，出來當影武者、替死鬼，就是小編的價值，且這層職場關係不能亂了套。

對此，反方之一的張博洋則表示難以接受，沒想到社運出身的苗博雅已墮落成為資方的打手，而他也要替小編發聲，認為發文錯了跑去怪小編是很奇怪的現象，且老闆還會跑出來切割；如果發文獲得正面迴響，從來沒有人感謝過小編，且現在有很多1450，他們出征時都算蔡英文的，那小編出錯，當然是老闆自己要負責。

政治人物發文頻頻出包，是否該由小編負責，台北市議員苗博雅、國民黨文傳會副主委鄭照新（見圖）等人上節目激辯。（圖／摘自Yahoo TV央視鬥風向）

另一位認為老闆要負責的「反方」鄭照新直言，在正方的眼裡，小編就是血汗的勞工，隨便碾壓的沒關係，用完就丟，就像免洗餐具，而老闆找小編本來就要具備相當的默契，因為臉書就代表老闆，所以不負責任的老闆是不會找到好的小編，「了不起負責」才是好的態度。

節目同時也開放網友投票，節目結束時，有7443人認為老闆該負責，4956人認為小編該負責。