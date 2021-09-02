新北市新莊警分局偵查隊長林子翔1日晚間8時許開私車南下台中辦案，追捕嫌犯過程中違規左轉，導致30歲游姓男子騎乘機車閃避不及撞上。（翻攝）

新北市新莊警分局偵查隊長林子翔1日晚間8時許開私車南下台中辦案，追捕嫌犯過程中違規左轉，導致30歲游姓男子騎乘機車閃避不及撞上，游男頭部重創、仍在加護病房觀察，嫌犯則趁隙脫逃。對此，林子祥表示，會負起責任、坦承錯誤，一切交由台中警方依規定處理。

據悉，新莊上月發生一起擄人強盜案，兩派人馬疑因賭博利益分配不均，其中一派人馬於23日衝入另一派人家中強盜行搶，得手200餘萬元後還將被害人強押至他處毆打。

新莊警分局獲報展開調查，鎖定其中4嫌在台中出沒，林子翔1日晚間8時許率兩名隊員南下台中辦案。

警方發現嫌犯後立即上前追捕，追捕過程，林子翔疑因心急在左轉號誌未亮起前便違規左轉，導致游姓男子騎乘機車攔腰撞上，游男頭部重創，經急救後仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。

家屬不滿在臉書「爆料公社」質疑，警方一開始說沒有跨縣市通報，後來家屬要求要看執勤公務的公文和跨縣市通報單的時候，新莊副分局長又說他們確實違規在先，因為情況很緊急所以會負責，隨後又改口說確實是在執行公務。

林子祥表示，已向家屬道歉坦承錯誤，會負起責任，警方從凌晨一時許傷者開刀就一直陪伴在手術室，直到4時許開刀完畢，據醫生表示，傷者腦壓目前還算穩定，但因顱內出血還需要觀察，至於手腳骨折的部分，要等傷勢穩定後再進行開刀治療。