開學防疫，北市規定體育課並保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，籃球、手球及排球僅能單人練習。學生戴口罩上體育課好痛苦，總不小心將口罩拉下來；學校只好降低運動強度、調整課程因應，避免學生呼吸不過來。

有關北市體育課相關指引，包含不得跨班或跨校練習，並保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，以個人基本動作，一人一教學用具為原則，自9月1日起開放籃球、手球及排球單人練習，游泳課暫緩實施。

對此，麗山國小校長廖傑隆今受訪表示，學校操場很寬，還有活動中心、地下室等場地，各種球類運動絕對有辦法進行個人練習。

廖傑隆說，現在天氣又熱，擔心孩子戴口罩運動難以呼吸，會請老師斟酌將運動強度降低。日新國小校長林裕勝也說，戴口罩運動一定不舒服，已與體育團隊討論，嚴控學生狀況。

不過戴著口罩上體育課，也讓孩子相當困擾。台北市國小學生家長會聯合會總會長、天母國小家長會長廖哲豪提到，有學生抱怨戴口罩很痛苦、很悶、不舒服，將口罩拉下來，露出口鼻，老師只好趕緊請小朋友拉好口罩。

林裕勝坦言，學生多少有一些埋怨，很想痛快地玩，但學校給他很多限制，要求他們不要傳球。對於下課時是否無法避免學生玩一塊？林裕勝指出，下課時會跑到操場玩在一起，但遊樂場封起來，僅能讓老師多宣導提醒。

至於音樂課防疫指引則是禁止吹奏樂器，學校也調整課程因應，廖傑隆說，學生可戴口罩合唱，先上打擊樂器課程及音樂欣賞，直笛課程則往後挪。