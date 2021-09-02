阿波羅全球管理公司（紐約證券交易所代碼：APO）2日宣布，已由阿波羅關聯公司所管理的基金（「阿波羅基金」）完成Yahoo收購案，Yahoo前身為科技與媒體公司 Verizon Media。隨著交易結束後，Yahoo將成為阿波羅基金旗下的一間獨立營運公司。Verizon則保留該公司10％的股份。

阿波羅公司合夥人Reed Rayman表示，期待與Yahoo的才一同創造公司的強勁動能，並將新Yahoo定位為一獨立營運的網路消費暨數位媒體領導者，以取得長期的成功。他也指出，對Yahoo的下一階段感到非常興奮，也期待在阿波羅基金的投資下，帶動Yahoo整體業務持續成長，包括加速強化以客戶為優先的服務及商務能力、擴大其影響力並提升用戶日常體驗。

Yahoo執行長Guru Gowrappan表示，這是Yahoo的新時代，隨著收購完成，也將迎來Yahoo獨立營運發展的新契機。接下來，身為一間獨立公司，Yahoo將為品牌及業務帶來全新的成長動能及創新，也期待和的新合作夥伴共創未來。