呂姓房東去年11月將房子出租給房客，最近想賣房，礙於租約未到期，為了趕走房客，5月起連2個月狂打17通匿名報警電話，檢舉房客聚賭、群聚違反防疫規定等假案，警方屢次撲空備感困擾，要求呂男到案說明遭拒，1日持拘票將他逮捕，依誣告罪移送台南地檢署偵辦。

台南市警方5月初不斷接獲民眾匿名報案電話，稱國平路某大樓藏身職業大賭場，2個月內狂打17通，雖是匿名電話，但提到賭場與群聚，警方不敢大意仍前往蒐證調查。

不過警方屢次搜查，卻查無實情，甚至報案聚賭，實際屋內空無一人，訪查屋內陳姓住戶，陳男稱並未與人結怨，不知為何最近一直有報案騷擾，警方經常上門也落得鄰居口舌，認為陳男背景複雜。

警方覺得案情不尋常，反向追查報案動機，要求報警的51歲呂男到案說明，卻遭他拒絕。警方循線查知他經常利用超商電話報警，認定他謊報假案，呂男始有警覺，7月起不再打報警電話。警方逕向檢察官申請拘票，1日埋伏在住家附近，將他逮捕。

經過警方了解，才知道呂男去年11月將房子出租給陳男，後來卻反悔想賣掉房子，礙於還有租約尚未到期，竟長期以謊報職業大賭場的方式，利用警察上門調查，想趕走房客，造成警方與房客長期莫大困擾。

呂男到案時向警方道歉，警方告誡他110不是趕房客專線，依照誣告罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。