全球淨零碳排趨勢，帶動能源電力產業商機發展，台灣電力與能源工程協會去年成立「劉書勝紀念獎」，找來產學研重量級專家擔任評審，以中立客觀評選方式，讓得獎更具代表性，打造電力界的傑出青年獎，今年獎金提高至10萬元，即日起至9月30日開始徵件，盼能帶動台灣電力人才世代傳承。

擔任台灣電力與能源工程協會理事長的工研院長劉文雄表示，在氣候變遷加劇下，台灣已站在產業發展與環境永續的十字路口，尤需跨領域優秀電力人才的投入，目前除了學校端提供電力課程、出國參展機會外，大型獎項的肯定，也能讓人才有動力持續投入。

為此，該協會去年特別設立「劉書勝紀念獎」，由劉書勝親友及電力先共同捐贈設立，感念這位台電首位台籍業務處處長，一生懸命致力於台灣電力電網現代化，期盼延續其精神，讓年輕人能夠薪火相傳。

「劉書勝紀念獎」首屆得主為年僅28歲的台電工程師鄭宇軒，他加入台電短短3年，表現完全不遜於資深員工，是台電少數資歷不到10年就派到國外，參與國際級研討會的台電人，更透過宣傳影片和設立網站等行銷手法，促使台電於新加坡智能電網指數（SGI）國際評比擠進前十名，優異表現能夠獲獎實至名歸。

劉書勝紀念獎即日起至9月30日開放徵件，歡迎產業界能夠推薦35歲以下，在電力系統產業中工作5年以內，具服務熱忱與發展潛力的優秀青年參與，獲獎者將提供10萬元獎金，鼓勵持續在電力領域發光發熱，再創產業新猷。