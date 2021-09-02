環保局垃圾車竟還有3成是10年以上老車。市議員王立任等今天為清潔隊弟兄請命，指民眾爆料某清潔隊垃圾車的煞車片已磨盡卻不更換，要求環保局加速增編預算汰換老車保護清潔隊員及民眾的安全。環保局長陳宏益說，這問題他特別重視，特別要求清潔隊要加強維護保養。

王立任指出，目前清潔隊提供服務的車輛有三種，包括資源回收車、壓縮清潔車、及廚餘回收車。這三種車輛使用年限均為10年，環保局也承認汰換年限為12年。

王立任說，根據統計今年台中市資源回收車、壓縮清潔車、廚餘回收車全數有1105輛，車齡10-15年有347輛，15年以上還有15輛，占32.8％，還有3成的車輛需要汰換，比例非常高。若以市府前2年汰換的車輛數，車輛平均使用年數高達17年以上。

王立任表示，民眾向他爆料，台中市某清潔隊的資源回收車鼓式煞車片已磨損見底，但當時清潔隊的專業技工卻聲稱該煞車片磨損的程度根本還無須替換。經洽詢專業修車行得知，煞車片低於0.5公分以下就應該定期檢查，而0.3公分以下就建議更換，但民眾提供的圖片明顯看出該煞車片已在0.1-0.2公分，應立即更換。

王立任等強調，環保局應重視清潔隊員及民眾的安全，未來一定要定期保養車輛，尤其是攸關民眾生命安全的零件，需要換的時候一定要立即更新，不是等到完全不能用的時候再換。為避免老舊車輛執行公務時故障，影響清運效率，也要求明年多編列預算，優先汰換老舊垃圾車。