以林姓女子為首的旅遊代購團，從2019年起至去年因疫情無法出國期間，在網路密集且重複投保旅遊平安險，再以行李遺失、意外疾病緊急就醫等理由，向國內各大保險公司詐領保險金，詐保總金額達上百萬元，涉嫌詐欺。台北地檢署2日偵結，林女等19名被告因認罪還錢獲緩起訴，另有3人不認罪遭到起訴。

檢警調查，林女等人共組旅遊代購團，2019年至去年2月間多次前往日本旅行，出發前都會先購買3至7張不等的旅遊平安險，然後再自導自演，以行李遺失與意外疾病緊急就醫等名義申請保險給付，以少額的保費6度詐取約上百萬元的保險金，爽跑免錢出國旅遊、帶貨的行程。

由於投保及申請理賠次數太過密集，例如光林女就遺失28次行李、超過40次腸胃炎，另還曾出現全團都申請理賠的情況，因此讓保險公司起疑，向檢警提告。

專案小組今年3月18日同步前往桃園市、新竹縣、台中市、高雄市等地區搜索，將林女等人嫌逮捕到案，依詐欺等罪嫌移送法辦。包含林女在內的19名被告因認罪、還錢，檢察官同意以每人支付公庫2萬元為條件，處分緩起訴2年，另高姓、葉姓、呂姓被告不認罪，遭到起訴。