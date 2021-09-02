弘光美髮系校友周詩涵以天氣設計造型。（陳淑娥攝）

弘光科大美髮造型設計系3位校友，報名Goldwell歌薇舉辦的「2021 GCA 全球創意大賞」比賽，其中，周詩涵在時尚髮型設計組別的年度前衛風格造型晉級全球六強；劉浩宇、何歆翌則在剪染技術組別年度新銳染髮師，分別獲得台灣區冠、亞軍，10月3日將與全球設計師角逐最佳成績。他們開心說，疫情衝擊下，客人不上門，他們反而有更多時間練習準備，讓全世界看到台灣！

美髮系副主任陳佳惠指出，該比賽每年吸引全球最少30個國家以上的優秀設計師參加，今年受疫情衝擊，參賽者以繳交照片讓世界各地評審評分，3位校友透過比賽提升技術，不斷提升自己競爭力，表現優秀，在這次比賽獲得佳績，成績公布在全球網站，讓台灣躍上國際舞台。

參賽的三位校友當初都是技優管道入學，使用教育部技職優化環境實作計劃的場域學習，畢業前在台北EROS知名髮廊實習，表現優異在畢業後直接留任，其中，劉浩宇畢業後繼續攻讀學校化妝品應用系研究所，目前念碩二。學生們到職場上工作，依舊精益求精，證明學校教學與業界接軌，培育出世界級水準的設計師，全校師生與有榮焉。

周詩涵指出，有次跟同事開車外出到海邊放空，在車上看到天空繽紛的色彩，因此靈感一來，以天氣當主題，製作出火燒雲、陰雲、雷雲三個不同造型。一天至少也花10個小時做作品，才能夠在全球知名設計師中用創意脫穎而出，入圍全球六強，也算是疫情下的好事，一切都值得。

劉浩宇透露，疫情下很工作全面停擺，以往參加比賽都利用下班後準備，這次受疫情衝擊時間最充裕，不過，在交件期限前3天，與老師討論後，大改作品風格，模特兒髮色重新染色，造型也大幅度修改，最後獲得評審青睞，奪得台灣區冠軍。

在剪染技術組別年度新銳染髮師奪台灣區亞軍的何歆翌說，畢業已經3年，從實習到現在都待在同一間髮廊，雖然身在職場，但很喜歡參加比賽，儘管疫情影響收入，「但決定參賽就全力以赴」，以世界上最大的蝴蝶當創作靈感，用蝴蝶顏色當配色，造型也與蝴蝶外型連結。