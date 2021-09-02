第56屆電視金鐘獎入圍名單將在今(2日)下午2時出爐，《中時新聞網》將帶來第一手入圍名單，戲劇方面，去年出色作品眾多，由林心如主演的《她們創業的那些鳥事》、鍾欣凌《我的婆婆怎麼那麼可愛》、郭書瑤《未來媽媽》都叫好叫座，迷你劇集方面，大馬實力派男星李銘順演出《做工的人》也引來不少觀眾支持。

話題喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》去年推出受到許多熱烈討論，不僅鍾欣凌演技有目共睹，有望拿下個人第3座金鐘后座，黃姵嘉、張書偉、許傑輝等詼諧的演出也引來共鳴。金鐘常勝軍林心如去年邀請到陳意涵、簡嫚書合演《她們創業的那些鳥事》，製作精緻也是入圍熱門，而郭書瑤演出的《未來媽媽》討論生育及不孕症的議題，也被指是演技爆發。《天橋上的魔術師》莊凱勛和童星「小不點」李奕樵被推測可能雙報男主角。

《做工的人》叫好叫座。（圖／大慕影藝提供）

【LIVE直播】金鐘56入圍名單揭曉！ 柯佳嬿、姚淳耀揭獎｜2021.09.02

迷你劇集方面除了《做工的人》來勢洶洶，由林柏宏、李霈瑜（大霈）演出的《大債時代》及宥勝、林予晞《戒指流浪記》也有不少劇迷熱愛。值得一提的是，討論度超高的職人劇《火神的眼淚》因受報獎作品110年4月30日前播出限制，今年無法入圍，只能明年再報獎。

《全明星運動會》去年首播，收視率好話題也不斷。（圖／台視提供）

任立渝今年獲得金鐘獎特殊貢獻獎。（圖／中時資料照片）

【第56屆電視金鐘獎部分入圍名單如下：】

一、節目獎

（一）戲劇節目獎

天橋上的魔術師

我的婆婆怎麼那麼可愛

客家尋味劇場─女孩上場

黑喵知情

飄洋過海來愛你

（二）迷你劇集獎

大債時代

戒指流浪記

返校

做工的人

預支未來

（三）電視電影獎

公視人生劇展─人生清理員

主管再見

客家電影院─光的孩子

客家電影院─窩卡

蟾鳴

（四）自然科學紀實節目獎

台灣的前世今生

地球的孤兒：台灣的精靈

福爾摩沙守謢者

臺灣，風起！

（五）人文紀實節目獎

不羈─臺灣百年流變與停泊

巷弄裡的吉光片羽

活力新故鄉

群山之島與不去會死的他們

藝術很有事

（六）兒童少年節目獎

kakudan時光機

Try科學

我家住海邊

神廚賽恩師

酷WAWA

（七）生活風格節目獎

大雲時堂

台灣好滋味

我又在市場待了一整天

無事 坐巴士

誰來晚餐12

（八）綜藝節目獎

36題愛上你

Semenay我們的歌

一個都不能少

畫說Lulu

菱格世代DD52

（九）益智及實境節目獎

今天誰來店

公視主題之夜SHOW

全民星攻略

全明星運動會

阮三个 餐車環島發大財2

（十）動畫節目獎

布農神話

未來宅急便

吉娃斯愛科學：新同學來了

我的泰山爸爸

二、個人獎

（一）戲劇節目男主角獎

李奕樵／天橋上的魔術師

施名帥／黑喵知情

唐治平／我家的美好時光

許傑輝／我的婆婆怎麼那麼可愛

薛仕凌／生生世世

（二）戲劇節目女主角獎

李維維／羅雀高飛

孫可芳／若是一個人

孫淑媚／天橋上的魔術師

蔡嘉茵／客家尋味劇場─女孩上場

鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛

（三）戲劇節目男配角獎

Darren【邱凱偉】／我的婆婆怎麼那麼可愛

朱軒洋／天橋上的魔術師

林鶴軒／若是一個人

梁正群／黑喵知情

楊銘威／我的婆婆怎麼那麼可愛

（四）戲劇節目女配角獎

黃舒湄／天橋上的魔術師

黃姵嘉／我的婆婆怎麼那麼可愛

劉品言／未來媽媽

盧以恩／天橋上的魔術師

簡嫚書／她們創業的那些鳥事

（五）戲劇節目最具潛力新人獎

李奕樵／天橋上的魔術師

阮秋姮／飄洋過海來愛你

林潔宜／天橋上的魔術師

高倩怡／客家尋味劇場─女孩上場

羅謙紹／天橋上的魔術師

（六）迷你劇集（電視電影）男主角獎

安原良／客家電影院─光的孩子

李銘順／做工的人

李曆融／主管再見

唐川／客家電影院─窩卡

劉冠廷／致親愛的孤獨者─小薰

（七）迷你劇集（電視電影）女主角獎

李雪／致親愛的孤獨者─凱涵

林予晞／戒指流浪記

苗可麗／做工的人

徐堰鈴／客家電影院─光的孩子

陸弈靜／阿嬤的放屁車

（八）迷你劇集（電視電影）男配角獎

張復建【張建陵】／公視人生劇展─面容

陳恩／主管再見

游安順／做工的人

戴立忍／公視新創電影：訪客

薛仕凌／做工的人

（九）迷你劇集（電視電影）女配角獎

Janet【謝怡芬】／戒指流浪記

小薰【黃瀞怡】／大債時代

方宥心／做工的人

陳又瑄／公視迷你電影院—家庭式

潘麗麗／大債時代

（十）迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

王嵐申／公視學生劇展＿爬出棺財板

夏朧／預支未來

郭美華／公視迷你電影院—家庭式

游珈瑄／公視迷你電影院—家庭式

黃冠智／返校

（十一）戲劇節目導演獎

吳宗叡／客家尋味劇場─女孩上場

杜政哲／若是一個人

陳保中、包祥麟／黑喵知情

楊雅喆／天橋上的魔術師

鄧安寧／我的婆婆怎麼那麼可愛

（十二）迷你劇集（電視電影）導演獎

林亞佑／主管再見

徐麗雯／客家電影院─光的孩子

陳大璞／公視人生劇展─人生清理員

鄭芬芬／做工的人

温晴／客家電影院─窩卡

（十三）非戲劇類節目導演獎

李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章

李鶴壽、林雨禪／我又在市場待了一整天─島民的自信海味：澎湖北宸市場

林琬玉／文化容顏─建築 秋華 王秋華

符昌鋒、王俊雄／不羈─臺灣百年流變與停泊

盧曉筠／公視紀實─月港蜂雲

（十四）非戲劇類節目導播獎

可樂【吳佩諭】／菱格世代DD52

李麗芳／第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮

周天麟、陳宛婷、林雅萍／公視主題之夜SHOW

陳美而／BMW M 20/21 aMEI UTOPIA EAST阿妹 台東跨年

黃慧娟／公視表演廳 擊樂劇場《泥巴》

（十五）戲劇節目編劇獎

張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏／客家尋味劇場─女孩上場

楊雅喆、蔣友竹、陳虹任、吳季恩／天橋上的魔術師

溫怡惠、林珮瑜、黃元蓓、謝夢遷、鄧安寧、陳慧玲、王文娟／我的婆婆怎麼那麼可愛

劉中薇／未來媽媽

謝宗臣、柯尊仁／黑喵知情

（十六）迷你劇集（電視電影）編劇獎

徐麗雯／客家電影院─光的孩子

馬自明、張可欣、陳定寧、安邦、廖士涵／大債時代

高妙慧、范芷綺、文采／戒指流浪記

鄭仰山、康語妮／公視人生劇展─人生清理員

鄭芬芬、洪茲盈／做工的人

（十七）自然科學及人文紀實節目主持人獎

白心儀／地球的孤兒：台灣的精靈

米莎【溫尹嫦】／老派美學的約會

舒夢蘭／福爾摩沙守謢者

楊小黎／在台灣的故事

羅亦娌／巷弄裡的吉光片羽

（十八）兒童少年節目主持人獎

Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機

王伯源、陳瑋薇／Try科學

亞里【廖敏君】／台灣囝仔讚

納豆【林郁智】、史達魯【沈祐謙】、邱凡書、賴冠宇／神廚賽恩師

鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

（十九）生活風格節目主持人獎

大霈【李霈瑜】／原來是匠紫

李四端／大雲時堂

李明璁／我又在市場待了一整天

高怡平／家庭八點檔轉轉發現愛

竇智孔【竇允辰】／台灣第一等

（二十）綜藝節目主持人獎

胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】／綜藝大集合

唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸【吳庚霖】／36題愛上你

馬世芳／音樂萬萬歲 第4號作品

黃子佼／一個都不能少

澎恰恰【彭高尚】／話山話水話玲瓏

（二十一）益智及實境節目主持人獎

吳宗憲、KID【林柏昇】、黃鴻升／綜藝玩很大

徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐亦晴】／天才衝衝衝

曾國城／一字千金─鬥字英雄會

曾寶儀／我們回家吧

（二十二）戲劇類節目攝影獎

古曜華、劉韋昇／黑喵知情

林眾甫／公視新創電影：訪客

陳克勤、高子皓／天橋上的魔術師

蔡旻翰／公視人生劇展─人生清理員

簡佑陶／愛的廣義相對論─最後一戰

（二十三）非戲劇類節目攝影獎

林俊嵐、Jose Miguel Garcia Sanchez、胡德煒／客家文藝復興第二季：靚靚六堆

高譽展 、巫少強／上山下海過一夜

陳一松、陳相宇、陳昱翔／福爾摩沙守謢者

陳韋翰、王艾如、程紀皓／群山之島與不去會死的他們

麥覺明、余瑞祥／MIT台灣誌

（二十四）戲劇類節目剪輯獎

江翊寧／返校

李俊宏／做工的人

林劭慈／公視迷你電影院—家庭式

姜叙佩／公視人生劇展─人生清理員

高鳴晟、王瀞巧／主管再見

（二十五）非戲劇類節目剪輯獎

李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章

李鶴壽／我又在市場待了一整天─島民的自信海味：澎湖北宸市場

洪瑞憶、許聰仁／不羈─臺灣百年流變與停泊

許雅婷／公視紀實—斜坡上的老歌手

謝欣志／公視紀實—為寂寞在唱歌

（二十六）聲音設計獎

王榆鈞、林傳智、葉之聖／公視新創電影：訪客

周泓歷、施鈞耀、高偉晏／蟾鳴

林冠戎、張哲綱、梁忠穎、陳居正、李軒霆／公視學生劇展＿爬出棺財板

林耿農／不羈─臺灣百年流變與停泊

楊凱婷、沈志朋／公視人生劇展─人生清理員

（二十七）燈光獎

李培源／預支未來

陳冠廷／愛的廣義相對論─最後一戰

葉明廣／天橋上的魔術師

謝松銘／主管再見

鍾瓊婷／返校

（二十八）美術設計獎

王登鈺、余聿、王景賢／布農神話

王誌成、王佳惠、葉智雄、楊喻憲、郭家宥／天橋上的魔術師

郭語彤／公視迷你電影院—家庭式

陳韋中／公視人生劇展─人生清理員

鄭予舜／公視新創電影：訪客

三、節目創新獎

不羈─臺灣百年流變與停泊

今天誰來店

全明星運動會

菱格世代DD52

群山之島與不去會死的他們

四、特殊貢獻獎（得主）

任立渝先生