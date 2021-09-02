國民黨立法院黨團今召開記者會，呼籲不要讓大學生變成疫苗孤兒。（國民黨團提供）

各大專院校將在9月開學，由於大學生沒有固定教室、流動性較大，對防疫工作成重大挑戰，立法院國民黨團痛批，大學仍有許多教職員尚未打疫苗，教育部補助大專校院防疫經費最高為300萬元，平均每位學生不到百元，要求提高學生防疫經費，呼籲不要讓大學生變成「防疫孤兒」。

國民黨團總召費鴻泰指出，大學生在2週後就要開學，許多老師與學生仍未接種疫苗，教育部補助各校50萬至300萬元，以台大3.2萬名學生為例，平均每人一個月僅分到92元，質疑是否達到防疫所需經費。

他認為，若要防疫到位，每位學生至少要500元經費才能達成，教育部應向行政院爭取，不要讓大學生成為防疫孤兒，並主張針對大學或高中以下校園的PCR與快篩，教育部都應全面補助。

國民黨立委萬美玲指出，大專學生活動力較強，防疫要加倍用心，目前教育部是編列1億元預算，大學的防疫經費和高中以下學校不同，是採申請制而非直接發，但申請計畫該如何寫不明確，要審核多久也不知道，恐造成學校困擾，呼籲應要比照高中職以下學校直接發。

國民黨立委林奕華強調，教育部必須掌握多少職員與學生尚未打疫苗，而PCR和快篩費用也不該讓個人負擔，希望教育部全力支持經費，另外，BNT疫苗特別注意冷鏈設備，要求教育部和衛福部要對設備做妥善和細微的安排，避免冷凍庫故障造成疫苗保存不良而丟掉的問題。