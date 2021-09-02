臻鼎-KY(4958)上半年稅後盈餘為17.07億元，每股盈餘為1.81元，累計前7月合併營收為686.09億元，年增26.06%，由於下半年進入傳統旺季，且公司配合客戶新產品推出，新產線陸續量產，臻鼎-KY表示，今年營收成長目標不變，美系外資維持臻鼎-KY「中立」評等及目標價108元。

受惠全球經濟逐漸復甦，科技產品銷量提高，臻鼎-KY今年上半年合併營收569.61億元，較去年同期成長29.5%，創歷年同期新高，營業毛利為95.88億元，年增23.32%，受到匯率等因素影響，合併毛利率為16.83%，年減0.84個百分點，由於上半年新建產線尚未進入量產，使得上半年折舊與攤銷費用達56.38億元，較去年同期增加16.76億元，稅後盈餘為17.07億元，每股盈餘為1.81元。

為下半年及長期產能布局與技術提升，臻鼎-KY配合客戶發展多項AI、物聯網及車用等 未來產品所需要的先進技術與製程，2021年上半年資本支出為143.17億元， 較去年同期增加67.42億元，研發費用為35.76億元，年增14.99億元，2021年上半年稅息折舊及攤銷前利益(EBITDA)為87.95億元，較去年同期增加20.1%，EBITDA利潤率為15.4%。

臻鼎-KY前7月合併營收為686.09億元，年增26.06%，臻鼎-KY表示，下半年進入消費電子傳統旺季，配合客戶新產品推出，新產線陸續量產，主要成長驅動力將來自高階軟板、IC載板、超薄HDI (Mini LED背光板)、SLP及汽車板等領域，隨著Mini LED等新產品出貨放量帶動營收及毛利率同步攀升，且印度廠加入生產，下半年獲利可望展現強勁成長力道，維持全年營收成長目標不變。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，下半年營收及獲利均可望優於去年同期，進而推升全年業績再創歷年新高，今年是很好的一年，明年亦可樂觀期待。

儘管美系外資最新報告指出，受到iPhone需求數量增加，以及來自於先豐、BT載板、Mini LED貢獻增加，維持對臻鼎-KY下半年營收成長持樂觀看法，認同旺季強勁收入/利潤率上升、新產品線(ABF/BT/Mini LED等)長期成長潛力，以及智慧型手機/穿戴裝置/汽車持續升級趨勢，但有鑑於高度依賴智慧型手機及單一客戶，維持臻鼎-KY「中立」評等及目標價108元。