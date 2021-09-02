位於台北市復興南路的星聚點KTV，因認為受疫情影響，每月431萬多元房租太高，向台北地方法院提起民事訴訟，請求調整租金訴訟，請求法官判令出租的房東噶瑪蘭興業公司同意房租打3折、降為129萬多元，但法官判星聚點敗訴。目前尚未提供判決理由。
去年星聚點提告，請求法院判准房租從2020年4月1日至同年9月30日止調整為每月129萬5351元，並表示復興館房租每月400多萬元，租期15年，12年來已付6億元給房東未拖欠，曾發函請房東降租，但對方僅同意調減15％租金3個月，並要求疫情後回補差額。
位於台北市復興南路的星聚點KTV，因認為受疫情影響，每月431萬多元房租太高，向台北地方法院提起民事訴訟，請求調整租金訴訟，請求法官判令出租的房東噶瑪蘭興業公司同意房租打3折、降為129萬多元，但法官判星聚點敗訴。目前尚未提供判決理由。
去年星聚點提告，請求法院判准房租從2020年4月1日至同年9月30日止調整為每月129萬5351元，並表示復興館房租每月400多萬元，租期15年，12年來已付6億元給房東未拖欠，曾發函請房東降租，但對方僅同意調減15％租金3個月，並要求疫情後回補差額。
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