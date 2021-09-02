疫情三級警戒期間，新竹縣藝文展演活動全部停擺，疫情趨緩後，縣長楊文科到峨眉鄉拜訪全國第一座以柴燒窯創作的藝術家邱建清，了解柴燒陶藝與天然氣所燒陶藝不同之處，鼓勵有興趣民眾參訪，期活絡新竹縣藝文活動。

邱建清自幼對美術感興趣，師範大學工藝系畢業後先後在國中及高中當科任教師，課餘時間致力創作，與同是老師的妻子許菊在退休後成立藝術空間，全心投入陶藝創作，2008年授證為第三屆台灣工藝之家。

縣長楊文科參訪時，邱建清伉儷介紹認識柴燒四方窯，其中「佳洛水」系列作品，展現邱建清的鄉土情懷，他以家鄉宜蘭海邊的海蝕地形、海蝕柱及海蝕平台等為創作題材，獲得全國陶藝大獎「金鶯獎」榮譽，更曾受邀至法國、義大利、阿根廷展出、演講與示範教學。

楊文科對邱建清的陶製品再燒製後的外型、色澤、肌理，如同經海蝕風化石頭，大為感到驚訝。指5月文化局邀集新竹縣9位在地藝術家聯合展出，沒想到疫情升溫，鄉親無法欣賞到精彩作品

楊文科說，邱建清的柴燒陶藝作品，與天然氣燒製的陶藝非常不同，想欣賞這項優秀工藝的民眾，可以預約新竹縣的台灣工藝之家，到峨眉台3線欣賞邱建清老師的作品，在目前疫情降溫後，文化局將會推出更多精彩的展演藝文活動。

邱建清說，退休後把峨眉柴窯改裝成小雨滴咖啡陶館，兒子邱大弓曾前往上海拜師學二胡製作及演奏，「三合一」的藝術空間常有遊客造訪，目前心力全放在創作上，咖啡廳暫時歇業，但仍歡迎鄉親來「小雨滴藝術空間」參觀柴燒窯和藝術品。