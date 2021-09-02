台科大與日本九州大學在2019年簽訂碩士雙聯學位，今年暑假產生首批畢業生，台科大機械所學生楊昌霖與電子所學生林依萱，同時獲得台科大與九州大學兩張碩士學位畢業證書。

台科大於2019年暑假與九州大學（在日本排第4名、世界排124名）簽訂校級合約，更與九州大學簽訂碩士雙聯學位，希望透過師生的跨國研究合作，促進研究室交換，讓教研人員跨國、跨校合作，同學們不但可赴九州大學研究和學習，更可獲得台科大與九州大學雙碩士學位。

台科大工程、電資、應科學院碩士班學生可申請赴九州大學研讀，並獲得台科大與九州大學碩士學位。為取得九州大學學位，需修習30學分，其中包含九州大學14學分、暑期課程6學分，可抵免台科大修習至多10學分。首屆學生受疫情影響，無法實際赴日，但仍透過網路完成所有線上課程、暑期課程，並通過雙方指導教授口試。

獲得雙聯碩士學位的楊昌霖說，印象最深刻的就是暑期課程，課程中邀請日本九州大學、上海交大、韓國釜山大學三個學校不同的教授來分享相關研究，接觸了半導體製造、水汙染處理、太陽能與環境議題的課程。

楊昌霖表示，拿到九州大學碩士學位有加分作用，或許可能因為沒有實際赴日本難免有人質疑，自己也因疫情關係無法實際赴日體驗當地生活覺得可惜，但是完成這些課程，實際參與付出了許多心力，收穫滿滿。對半導體有興趣的他，也可能選擇日本半導體設備廠商公司就職，讓自己多一個選擇。

林依萱說，在上課過程中，日本老師希望學生能有互動，老師會問你問題，答錯也沒關係，可大膽發表意見看法，整個課程蠻多聊天和討論的。由於是全英文授課，多益超過800多分的她，在這段時間有更大量英文表達和報告的機會，覺得自己的英文能力還是進步不少。