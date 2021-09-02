南韓29歲超人氣網紅MIU，擁有天使臉孔與超惹火的D級魔鬼身材，加上神韻與少女時代成員潤娥相似，因此也有「兇版潤娥」之稱，IG吸引超過180萬人追蹤，人氣不可小覷。近日她在個人IG的限時動態上，曬出多張火辣慾照要網友替她選擇，也立即引起網友熱烈討論。

MIU昨（1）日先在個人的限時動態上，曬出2張照片並打上「你喜歡哪種姿勢」的文字。照片中她將白色襯衫脫一半，故意用貼圖遮住胸口及腰線等重要部位，大方秀出黑色性感丁字褲與蜜桃臀；隨後MIU又為了幫自己販售的辣照宣傳，不忘送上內衣肩帶滑落，讓人充滿無限遐想的照片，撩得粉絲鼻血直流。

多日前MIU也曾在IG上PO出穿著灰色高衩連身衣，詢問網友喜歡哪張照片的貼文，只見照片中，鏡頭由下往上的「邪惡視角」拍攝，使她原本就傲人的雙峰顯得更加雄偉；另一張側面照，秀出火辣的翹臀曲線，更吸引超過7萬人按讚。網友紛紛留言「這個不是有點辣，是太辣了」、「身材實在太好了」、「性感到讓人睡不著」、「鼻血已經止不了」、「真的不能那麼辣」。

事實上，本身職業為DJ的MIU，過去就靠著亮麗的外表與火辣的好身材，在各大音樂活動中演出，吸引大批粉絲的喜愛，但自從疫情爆發後，不能出國的她只好開啟YouTube頻道，並在網路上販賣性感辣照，直到今年10月才將再次登上「2021 WORLD DJ FESTIVAL」的表演舞台，讓粉絲相當期待。