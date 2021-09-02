輝瑞BNT疫苗早上抵台，衛福部長陳時中也到場接機，國民黨主席江啟臣對此表示，希望政府不要再多說話，應要感謝民間力量的付出，說了再多無法掩飾這段時間的無能。另外，被問到蔡英文總統「鄰國論」看法，江啟臣呼籲蔡總統要說清楚，以免引起不當解讀。

江啟臣2日到台南市議會拜會國民黨團，針對媒體詢問BNT疫苗今天抵台，衛福部長陳時中等人迎接。江啟臣說，希望政府別再多說話，而是要感謝慈濟及民間企業這段時間的奔波；回想當初民間團體和企業要購買時，陳時中說了什麼，當時那些話傷了很多民間單位的心。

江啟臣說，大家都同為台灣人民著想，但當時政府給人家的感覺，都是一路都在打，一路都是跟病毒對抗過程中的障礙，現在民進黨的官員還在講風涼話，甚至讓人家覺得在搶功，他覺得政府說了再多的話，都沒辦法掩飾這段時間的無能，也無法搶走民間力量的付出和功勞。

媒體還問到，蔡英文提「鄰國論」，被酸是「兩國論快閃族」。江啟臣說，蔡總統一向在兩岸議題打擦邊球，而這次鄰國論或之前「中華民國台灣」這樣用法，取代正式國號「中華民國」，不管在兩岸或國際上，都是模糊不清的概念和用詞，無助於捍衛中華民國主權。

他呼籲蔡總統應該說清楚，尤其這種鄰國論，會引起不一樣的想法或聯想，尤其之前「兩國論」或阿扁的「一邊一國論」，甚至更早前總統李登輝時期的「特殊的國與國關係」，都無助於改善兩岸關係，目前國際情勢比以前更加緊張，發言應非常審慎，以免引起不當解讀和誤判。

江啟臣說，他從擔任主席以來，一直希望國民黨走回中華民國路線，國民黨不會是「小綠」，更不會是「小白」或「小紅」，而是「藍」、是「中華民國派」，因此他主張基於中華民國憲法的九二共識。