有些女人特別有吸引力，讓男人愛上就不輕易放手，星座運勢網站「星座上上簽」分享，雙魚座、巨蟹座、射手座的女人非常有魅力，很容易吸引男性的愛慕，一旦和她們交往就會上癮，交往後就捨不得分手，想要與她共度一輩子。

▍1.雙魚座

雙魚女對戀愛有很多幻想，希望遇到能夠寵愛自己的王子，常常就把自己當成小公主，耍任性、鬧脾氣樣樣來，有時也會讓男友感覺非常煩躁，不過雙魚女太會撒嬌了，事後立刻擺出楚楚可憐的樣子，用無辜的眼神向另一半示好，無論怎樣鐵石心腸的男人也抵抗不了這種攻勢，就算原本再怎麼生氣，此刻也捨不得分手了。

▍2.巨蟹座

巨蟹女很細心，對待另一半溫柔又體貼，雖然她們內心很敏感，一點小事都會牽動她們的情緒，非常玻璃心，常常讓男友覺得很麻煩，不過她們非常用心經營感情，盡心盡力的付出，做出各種貼心的舉動，讓另一半非常感動，只要在一起就捨不得分手，想要寵愛她一輩子。

▍3.射手座

射手女頭腦聰明，性格開朗活潑，與人相處時非常熱情，原本就擁有好人緣，加上受到美神維納斯的眷顧，通常都擁有一定的顏值，長得漂亮又有幽默感，因此非常受到異性歡迎，就算脾氣有點大，依然瑕不掩瑜，男生一旦和她交往就捨不得分手，甚至急著想娶回家，深怕她被搶走。