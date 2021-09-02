BNT外箱「復必泰」布條出艙前消失！趙少康剖析背後貓膩｜中時新聞網

由民間單位捐贈的BNT疫苗，首批93.2萬劑今（2）日上午抵台，疫苗裝箱外觀並無「復必泰」字樣，引發網友熱議。但資深媒體人趙少康爆料，「復必泰」標籤是民進黨一大早派人上飛機剪掉的。

趙少康今日受訪時提到，要捐1500萬劑BNT，人家6月就提出來，政府8月才給EUA，早點給會怎樣嗎？如果不拖，疫苗也能早點在6月來，為何要拖兩個月，影響多少人和經濟？最後看到高端疫苗撐不起來，才終於勉強讓BNT進來。

對於疫苗下飛機時「復必泰」字樣消失，趙少康則爆料，是民進黨一大早派人把它剪掉。

至於施打順序，趙少康說，同意讓12~17歲先打，因為他們只能BNT，但還是有風險，全球通常讓成人先打，看反應狀況為何，現在一來就給12~17歲，還是有某種程度的風險，萬一出了人命就很麻煩，呼籲指揮中心要認真思考清楚，不是開玩笑的事情。

對此，陳時中今日在疫情記者會上回應，疫苗外箱之所以會掛上復必泰的布條，主要是因BNT過去在做第一批送出時都會進行的宣傳慣例。他也強調，政府只是受贈單位，主要是因布條與購買單位台積電所要求的不同，因此來台後就先行撤除。