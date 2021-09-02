郭蘅祈（郭子）睽違24年即將推出創作專輯《不絕於耳》，未料今（2日）被爆「靠變賣年邁父母房產來幫自己出唱片」，指他5年內陸續賣掉郭爸、郭媽2間位於天母地段的房子，連這次發片、拍MV也是靠爸媽金援，對此，郭蘅祈今透過經紀人澄清：「近期正在幫年邁父母處理我們天母住了快40年的老家，因由考慮父母年紀無法再處理遠在台北的租房事宜，另外也希望父母，能不再為台北房屋未來走向擔憂，於是商討交由信任的仲介公司進行處理，目前也進行的非常順利，準備交屋事宜。」

郭蘅祈強調10年前因緣際會賣了自己位於天母東路房子，選擇在台中定居，因北中房價差異極大，於是也順利再幫父母買了1間，以及自家樓上1間開設瑜伽教室教課，「父母後來在台中的教會也找到難得熱情的日常交友互動，對台中生活讃不絕口，後來也將自己天母的房子處理，做為自己養老積金，不給子女添負擔，而我本人也早將早期創作版稅做很好的理財規劃，讓自己也生活無虞之外，也還能做自己想做的音樂」。

他表示自己從2010年開始從宗教音樂，2019年因疫情的影響，停止了近10年的瑜伽教學，剛好也覺得自己階段性目標已完成，於是今年將瑜伽教室交由仲介處理完成，「費用除了自己的工作預備金，其於費用再加入理財行列，也譲自己在未來養老預備金上，安全無顧慮」。