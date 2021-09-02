新冠肺炎疫苗第二類對象人數暴增，被質疑是特權疫苗，國民黨主席候選人朱立倫痛批，公費疫苗接種優先名單中，民進黨高官疫苗各種「塞」，要求中央政府儘速公布第二類名單，不要大搞政治防疫，甩鍋基層。

朱立倫今在臉書上表示，公費疫苗接種優先名單中「第二類」施打數字，中央疫情指揮中心指揮官陳時中公布的和疾管署公開資料不一樣，相差近7萬，引發民眾譁然。

他質疑，到底有多少「重要官員」被塞到第二類先打疫苗？還是某些高官塞到「第三類」、「第七類」？蘇貞昌內閣從頭到尾遮遮掩掩，難道有什麼見不得人的事？如今又發動綠營立委及側翼追打地方縣市名單，「有夠扯」！

朱立倫指出，每一個地方政府報上去的名單皆由中央疫情指揮中心核定，而地方政府報請核定的第一線防疫跟救災人員，許多都是基層里長及鄰長，怎可引導大家誤會地方政府，推給「特權第二類施打」，抹黑最辛苦的里長及鄰長？

朱說，請問中央政府，敢不敢公布都是哪些人打了疫苗？除了「第二類」，還有哪一些類別，塞了多少人？有多少高官在其中？「寄放的問題」是什麼？

朱立倫強調，六月立法院開臨時會時曾經決議要公布第二類政府官員接種名單，一堆民進黨立委投下反對票阻止真相公開，擋什麼擋？在怕什麼？

朱立倫痛批，民眾有知的權利，確認疫苗有沒有打在真正協助防疫的人身上，他也呼籲中央政府儘速公布第二類名單，不要大搞政治防疫，甩鍋基層。