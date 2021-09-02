隨著國內疫情降溫，行政院長蘇貞昌今表示，8月時的本土病例有20天維持在個位數，其中3天零確診，但8月20日那周境外移入16例，全數都是Delta病毒，所以防疫一點都鬆懈不得，目前最重要的關鍵防疫策略，就是嚴守邊境、滴水不漏。

行政院發言人羅秉成今轉述蘇貞昌在院會中對疫情的談話。蘇貞昌表示，全球疫情仍然嚴峻，許多國家深受Delta病毒威脅；雖然我國本土確診數已超過20天維持個位數，其中有3天零確診，但8月20日那周境外移入16例，經基因定序確認全都是Delta病毒，昨天甚至出現完整接種疫苗的機師遭Delta突破感染，所以防疫一點都鬆懈不得。

蘇貞昌強調，我國現在最重要也最關鍵的防疫策略，就是邊境嚴守，做到滴水不漏，因此已由指揮中心宣布自9月15日起，加強航班機組員的檢疫規定，這部分也請交通部督導航空公司落實防疫措施，包括防疫旅館量能也必須密切掌握。

在疫苗部分，蘇貞昌表示，目前全國接種1劑者已經超過1千萬人，疫苗接種率接近43％；在政府與民間積極爭取下，本周有4批超過182萬劑疫苗到位，其中包含由民間企業所捐贈的93萬劑BNT，讓疫苗量成長到1300萬劑。

蘇貞昌強調，很感謝各方的努力，政府也會繼續採購明、後年共3500萬劑的莫德納次世代疫苗，同時也會請指揮中心隨疫情加強其他種類的疫苗訂貨。

對於高中以下恢復正常上課，蘇貞昌表示，9月1日開學到課率很正常，這是睽違4個月全台近4百萬師生重返校園，他已請教育部及各縣市遵守防疫指引，密切觀察開學後的疫情變化，機動因應調整作法。