台股今(2日)開低震盪走低，聯電創波段新高67元後漲幅收斂，終場翻黑下跌0.1元，收在64元，台積電等權值股與金融股都回檔休息，終場加權指數以17319.76點作收，下跌154.23點，收在今日最低點，季線再度失守，成交值3473億元。

美股周三(1日)漲跌互見，那斯達克指數再創新高，台股開盤下跌18.07點，以17455.92點開出，台積電以平盤613元開出後，早盤翻紅至615元，午盤過後又翻黑，終場收在607元，跌幅近1%；聯電開高走高，盤中再攀高至67元，漲幅4.5%，創下近21年新高，聯發科也開高走高，不過，盤中獲利了結賣壓出籠，指數震盪走低，跌破17400點，尾盤一度回測17320.74點，下跌150點。

航運股開低震盪走高，尾盤再度拉升，貨櫃三雄終場都收紅，長榮收在129.5元，漲幅0.78%，陽明收在126元，漲幅0.8%，萬海以235.5元作收，漲幅0.21%。