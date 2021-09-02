全國運動會10月16日至21日在新北市登場，桌球資格賽即日起至5日在板橋體育館開打，因應疫情不開放觀眾進場，新北市體育處今起至5日安排4場線上轉播，智林體育台、110全運會與新北運動聚點臉書粉專都將同步直播，民眾可再賭在東奧桌球混雙拿下銅牌的林昀儒、鄭怡靜、桌球教父莊智淵及桌球女將陳思羽、鄭先知的場上英姿。

體育處表示，今年全國運動會共有35個競賽項目，陸續於8月開打各項資格賽，壓軸登場的桌球資格賽於9月1日到5日在板橋體育館辦理，各縣市高手雲集，還有東奧選手也陸續登場比賽，特別安排4場線上轉播，讓球迷們有機會第一時間觀賽。

體育處表示，這次由智林體育台主免費提供轉播服務，每日安排直播時間分別是9月2日下午3時30分、9月3日上午9時、9月4日下午1時30分跟9月5日上午8時30分，當日依據賽程安排接續轉播，詳細賽程資訊與直播訊息，可上110全運會官網與FB粉專，以及新北運動聚點粉專查詢。