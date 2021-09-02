今天在大聯盟場上教士以3：8不敵響尾蛇，此戰他們派出日籍王牌先發投手達比修有上陣，不過他狀況奇差無比，僅投2.2局被敲8安狂失6分，送出3次三振和1保送，堪稱本季最慘的一場先發，而他不僅吞下本季第9敗，也吞下個人7連敗，目前累積7勝9敗，自責分率高達4.05。

達比修有本季狀況起伏不定，時好時壞，而到了下半季他感覺忘了怎麼投球，上一次先發勝投已經是台灣時間6月22日的事了，到了7、8月他一勝難求，而這7場連敗中他先發35局就狂失27分，自責分率飆高到將近7.00，只能用悽慘來形容他的近況。

在今天的比賽中他狂失6分，其中有5分是自責分，這些分數完全累積在第3局，響尾蛇史密斯(Pavin Smith)先敲出二壘安打拿下首分，接著達比修有自己投出暴投再掉1分，再來被二壘手范梅特(Josh VanMeter)敲出一支2分炮，這是一顆94.8mph的沉球。

不過惡夢尚未結束，阿邁德(Nick Ahmed)和羅哈斯(Joshua Rojas)用安打攻勢一舉將比分拉大到6：0，達比修有在丟掉5分自責分後就被換下場，連3局都投不滿。這也讓教士後面動用了6名投手，不過只有亞當斯(Austin Adams)在8局丟了2分，其他人都安全過關。

教士進攻部份靠葛瑞斯罕(Trent Grisham)和麥爾斯(Wil Myers)在6、7局開轟，分別是一支陽春炮和一支2分炮，今天表現最好的是葛瑞斯罕，他總計4打數敲出3安打，而主力打者馬恰多(Manny Machado)和小塔提斯(Fernando Tatis Jr)都是4打數1安打。

教士目前戰績是71勝63敗，排在國聯西區第三，只勝過兩支無緣季後賽的球隊，其中就包含今天的響尾蛇，響尾蛇在上半季曾吞下客場24連敗，本季狀況相當悽慘，目前只有45勝90敗，只比金鶯的41勝91敗好，而且近期也只有3勝7敗，教士被他們打成這樣真的顏面無光。