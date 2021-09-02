首批BNT疫苗2日運抵桃園機場。（陳麒全攝）

首批93萬劑BNT疫苗今(2日)抵台，此批疫苗將由指揮中心統籌運用，目前初步規劃將優先開放給12歲至17歲青少年族群造冊接種。總統蔡英文今在臉書發文感謝民間團體，並說「我們透過公私協力爭取BNT疫苗，政府會儘速完成檢驗程序，提供民眾施打」。不過該文引發網友在底下留言表示，「今天收割有點晚」、「又不是政府出錢買的，還硬要來蹭」。

指揮中心說明，此批BNT疫苗共計93萬劑，已於今上午7時抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，並進行後續檢驗封緘作業。蔡英文11時許在臉書感謝三個民間單位共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，並說今天一早第一批93萬劑疫苗已經順利抵達桃園機場，「我們透過公私協力爭取BNT疫苗，政府會儘速完成檢驗程序，提供民眾施打，也請大家按照指揮中心的相關指引」。

蔡英文貼文提及，接下來，政府自購及民間捐贈的疫苗還會陸續抵達，也會全力確保疫苗的穩定供應，目前國際社會仍面對新一波變種病毒的威脅，不能鬆懈，必須持續提升全國疫苗接種覆蓋率，增強整體的社會防護力。

有網友對於該篇貼文中提到「公私協力」這4個字提出質疑，有人留言表示，「公私協力還是公司協力？一個字差很大」、「蔡總統錯字吧。是公司協力才對」、「放一堆人等疫苗抵達是等收割嗎？」「政府買的國際疫苗到貨率就不要輸民間企業捐贈的到貨率，不然真的很落漆」。

不過，仍有不少網友稱讚民間單位的努力，留言表示「感恩感謝，看到大家異體同心團結的努力下，疫苗不斷的進來」、「疫苗陸續到達，趕快施打防疫，台灣儘快解封，一起加油」、「感謝官民合作」。