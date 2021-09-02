由艾玩天地代理的魔幻RPG炫戰手遊鉅作《戰神風暴》，今(2)日宣布早上11點於台港澳地區正式重磅上市！《戰神風暴》主打「為信念而戰」的精神，邀請鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源三人共同代言，聯手創作遊戲同名主題曲，以熱血激昂的節奏打造今夏燃炸戰鬥曲風，完整版MV於今日全球首播，新曲同步數位上架。不只如此，本日同步釋出備受玩家期待的「玩戰神送東瀛戰神GT- R」活動詳細說明! 「戰神之巔」跨服巔峰賽即將熱血展開，獲得活動總冠軍就能將價值635萬的東瀛戰神GT-R跑車開回家！此外也同步釋出由香港人氣演員-鄭中基領銜主演的港澳地區廣告宣傳影片，宣告將帶給港澳玩家更接地氣且在地化的體驗！

完整版MV9/2 12：00全球首播

《戰神風暴》顛覆你對傳統魔幻RPG遊戲的想像，開發團隊採用C.R.I.ware及電影級別的PBR渲染技術，讓遊戲內所有場景、物體甚至角色皮膚細節都更為生動真實。獨有的Shader效果，也讓角色外觀材質細節表現的更為通透炫麗，將媲美主機效果的“流光溢彩”做得淋漓盡致！豐富多元的遊戲世界觀及場景設定，致力為玩家打造挑戰感、炫耀感、儀式感的三重感官的炫戰體驗，更能讓玩家感受質感爆棚的沉浸式遊戲享受！即日起至10月31日，登入《戰神風暴》即可獲得帥氣“黑暗騎士”時裝！ 並且每日都能獲得各種不同的豐富獎勵，登入第七日還能得到華麗的“史詩級禪光翼靈”！

《戰神風暴》炫戰上市！玩戰神送價值新台幣635萬日系超跑東瀛戰神GT-R

為慶祝《戰神風暴》於台港澳地區正式上市，官方推出「戰神之巔」跨服巔峰賽，以強勢跨界合作揭開上市的序幕，與同樣追求高工藝品質的裕隆日產汽車股份有限公司合作推出「玩戰神送東瀛戰神GT-R」活動！即日起只要登入《戰神風暴》遊玩，並達到一定等級，符合參賽資格即可看到活動預告，並報名參賽。在「戰神之巔」跨服巔峰賽勝出的玩家，可獲得大家夢寐以求，價值新台幣635萬的日系超跑東瀛戰神GT-R！活動自9月11日起每周六晚間八點舉行，預賽共進行四周，玩家依照匹配時間、戰力、積分、對戰次數配對後，進行1v1對戰。在各區積分脫穎而出的前64名玩家們將能進入淘汰賽爭奪4大領域之主，獲得總決賽資格角逐總冠軍，獨得日系超跑東瀛戰神GT- R Premium Edition大獎！

《戰神風暴》 推出「戰神之巔」跨服巔峰賽！玩戰神就送東瀛戰神GT-R

台灣星戰知名鑄劍職人-馬可多大師，為遊戲打造專屬帥氣武器

《戰神風暴》營運團隊邀請到同樣追求高品質的台灣星戰TOP1光劍鑄造師，自稱「高品質大劍人」的馬可多大師，為遊戲角色「幻刺」全手工打造專屬武器 - 湮刃！馬可多一直秉持著「堅持，才有靈魂！」的信念，以超嚴苛的高品質要求，製作每一把光劍！ 馬可多也透露，這次是他第一次花那麼長時間製做一件作品，幾乎每天耗費20小時在製作武器，除了睡覺的時間外，都在做這把武器。不過，他也透露一點都不累，並開玩笑地說對他來說製作武器就像是在打副本關卡一樣，只要按部就班完成最後一定會有一個快樂的結局，他也笑稱每個人心裡都有一個戰鬥的靈魂，呼籲每個人都要試著把它喚醒，突破過去的自我，才能越戰越勇！馬可多大師的信念就猶如《戰神風暴》，顛覆你對傳統魔幻RPG的想像，遊戲開發團隊使用PBR渲染技術及Sub-Surface Scattering材質的匠心雕琢， 創建出多元炫戰世界，帶給玩家全新的遊戲體驗！

馬可多大師攜手 《戰神風暴》展開熱血合作

香港人氣演員鄭中基宣傳影片完整曝光

香港營運團隊為提供港澳地區玩家更接地氣的遊戲內容，特別在港澳地區遊戲內容做出在地化調整。本日更同步釋出由香港人氣演員-鄭中基領銜主演的港澳地區廣告宣傳影片！讓玩家們有機會欣賞鄭中基精湛的演出，感受港澳營運團隊的用心！

鄭中基完整影片

《戰神風暴》翼靈系統及魔寵系統大公開

在《戰神風暴》中，戰鬥是不可或缺的遊玩元素，帶給玩家們熱血沸騰的感受。遊戲中的翼靈系統及魔寵系統更是遊戲的一大亮點，皆可提升整體戰鬥力。翼靈系統擁有不同的星級和品質，只要擁有翼靈系統就可獲得戰鬥力加乘的功效，玩家也可以蒐集翼靈碎片進行翼靈升級和培養，提升大量屬性並解鎖更多酷炫外形！加強自身戰力，同時也能有用酷炫角色外觀！事前預約期間完成預約的玩家，更可獲得限量超酷「空力套件‧改」翼靈，趕快登入遊戲兌換你的專屬翼靈吧！

華麗翼靈系統公開

魔寵則是玩家忠誠且可靠的夥伴，能在遊戲世界中與玩家一同冒險，並在戰鬥過程中激發潛力，不斷的進化變強！只要收集足夠的魔寵碎片就能合成魔寵，與玩家並肩作戰！每個魔寵都有自己獨特的主動技能，透過不斷的升級進化，可獲得戰鬥力的提升以及額外屬性增加，解鎖更多霸氣魔寵外型，等著玩家來發掘！即日起至10月1日，立即登入遊戲還能額外獲得雙平台預註冊好禮「赤鬼獸神」稀有魔寵，陪伴你一同在《戰神風暴》中越戰越勇！

《戰神風暴》慶上市！即日起登入遊戲即送「赤鬼獸神」稀有魔寵

《戰神風暴》跨界合作，好禮大方送！

為慶祝《戰神風暴》上市，獨家與遠傳電信合作，即日起至10月1日，玩家只要透過遠傳電信帳單代收，累積儲值滿$1888，即可獲得獨家虛寶“遠傳之翼”，數量有限，敬請把握機會！

不僅如此，活動期間，全台各地遠傳實體門市也會舉辦《戰神風暴》實體活動合作，讓玩家在現場挑戰副本！玩家於現場拍照打卡上傳FB，即可獲得《戰神風暴》獨家虛寶卡及遠傳準備的小禮物。

※活動時間及地點：

信義威秀店：9/4，活動時間13:00-16:00

新竹站前店：9/5，活動時間12:00-15:00

高雄瑞豐店：9/5，活動時間18:00-21:00

《戰神風暴》x遠傳電信跨界合作 推出獨家好禮「遠傳之翼」

另外，《戰神風暴》也與JFK展開合作，即日起登入《戰神風暴》即可獲得獨家流光套件及專屬稱號等虛寶！人氣女神啾啾、DORA、林兒、陳波波、林襄、呼呼、郭鬼鬼、LUCY、佳佳兒、妮妮、糖糖、子婷將變身風暴十二女天神，並各自化身創造系、光明系及暗黑系女神於9月6日至9月24日出席官方直播，送出各項好禮及虛寶給玩家們。

《戰神風暴》x JFK最辣合作 12女天神絕美降臨！

《戰神風暴》大咖逗陣來PK，燃起你的戰魂因子！

為歡慶《戰神風暴》上市，營運團隊特地邀請到知名遊戲實況主「美食公道伯-Toyz」及「瘋狗-鼻地大師國動-張葦航」，今晚（9/2）8:15在官方粉絲團展開《戰神風暴》生死戰直播！這場「椅動之戰」的世紀大對決，已引起鄉民熱烈討論，最終將由誰獲得最終勝利？今晚務必鎖定官方粉絲團見真章！

《戰神風暴》將於今晚於粉絲團展開生死戰直播！

作品名稱：《戰神風暴》手遊

作品分級：12+

開發廠商：完美世界遊戲

代理廠商：艾玩天地