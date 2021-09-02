還有人捕捉到電鍋安全帽，連飯杓都有附。（截自臉書《路上觀察學院》）

還有人拍到阿嬤竟然頂著綠色塑膠袋騎車，直呼這是「自動充氣式不安全帽」。（截自臉書《路上觀察學院》）

「馬路三寶」人人怕，避之唯恐不及，但有什麼是馬路三寶遇上也想閃的呢？就有網友分享，前方一名騎士停等紅燈，而他頭上竟然頂著「瓦斯桶」！仔細一看，是瓦斯桶造型的安全帽，不過就連綠色的開關閥都做得維妙維肖，讓眾人驚呼：三寶看到也會怕！

「這安全帽…看了我也有點想買一頂」，有網友在臉書社團《路上觀察學院》分享照片，只見一名壯碩騎士頭頂「桶裝瓦斯」，甚至還印有「液化石油氣」的字樣，擬真程度極高，乍看真的會讓人嚇一跳。

眾多網友看了紛紛驚呼：「這個安全係數有經過安審嗎 看起來很危險」、「戴這個安全帽會不會被開罰單啊！安全帽上加裝行車紀錄器，都在蠢蠢欲動要開罰了」、「到時候又被警察刁 慘爆」，網友的疑惑甚至釣出疑似照片中男主角本人回應：「不會.我每天載.載了二年了-警察停在我旁邊.也沒說什麼-放心」。其實，從騎士的T恤可發現，這是一間位於高雄的社區工作室，專門製作瓦斯桶周邊商品。

而根據國家標準要求，安全帽表面突出物不得超出5mm，受到衝擊時可容易脫開之裝備，則不在此限；此規定是因為若有突出物固定於其上，發生事故時，安全帽與地面產生應力，會造成騎士頸部受到傷害，危及騎士生命健康安全。

不過現代人求新求變、追求個人化、客制化，除了瓦斯桶安全帽、包括電鍋安全帽、獅王造型安全帽都有騎人上路。甚至還有一名阿嬤，被拍到竟然頂著綠色塑膠袋騎車，讓網友直呼：「自動充氣式不安全帽」、「窒息式安全帽」、「阿嬤肯定剛『謝抖』完頭髮」。