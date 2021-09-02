LUXGEN深耕台灣市場，以滿足在地消費者為核心理念開發不同車系，其中LUXGEN URX車系提供5/7人座，以及5+1樂活款外，納智捷更為多元車室空間與特定族群以URX 5+1樂活款為基底延伸而出「URX 7人座樂活款」，近期再推出訴求超值的中大型國民旗艦休旅「URX ADAS巡弋版」，全面滿足國人對移動生活的無限可能。

納智捷表示，URX自上市以來穩坐7人座銷售冠軍，證明其多功能通用設計已達成0-100歲都實用的全齡用車。最新公布的2021德國iF大獎名單中，URX再度從52個國家、近萬件產品中脫穎而出，這是繼去年「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置後，再度以整車設計獲獎。

@連續2年獲iF設計獎 創台灣汽車品牌新紀錄

iF評審表示，LUXGEN 7人座URX樂活款重新定義全球高齡化社會車輛的設計和行銷理念，不僅適合輪椅使用者，也為每位家庭成員提供一款多功能、時尚的汽車。而這次得獎的重點：便利伸縮式斜坡板與多變化的空間運用，不僅可以輕鬆地將行動不便的乘客推進車內，在7秒內安全固定，更衍生戶外休閒、便利載運的多功能設計。

LUXGEN 7人座URX樂活款一車多用途，車子瞬間就可以變身成野餐郊遊、毛小孩上下踏板，購物的好幫手，不論是行李箱、單車或毛小孩，都可以透過斜坡板輕鬆上下車；透過支撐腳架，斜坡板還可以一秒變身餐桌，輕鬆享受現正夯的露營野餐樂趣。

LUXGEN特別與歐洲七大安全實驗室之一IDIADA協力開發並通過嚴謹的安全驗證，並於台灣實地進行道路測試與調校，努力為國人量身訂做的ADAS先進駕駛輔助系統，涵蓋了AEB自動煞車輔助系統與ACC主動車距巡航系統等兩大功能。而為了因應台灣獨有的複雜路況，URX搭載的ADAS系統也是市場首款針對台灣路況進行在地化測試的產品。

這套系統藉由位於前擋風玻璃內側中央最上端整合相機與雷達、全世界體積最小的ISF模組來判斷前方的行車狀態，並保持一定的安全車距。此外，透過採用單顆鏡頭和都卜勒雷達一體化的設計，達到更高的感應靈敏度，在AEB自動煞車輔助系統啟動下所進行的各種行駛情境及路況測試中，都能在較早的時間點實現最理想的控制。其他如LDWS+行車偏移偵測警示、APA智駕輔助停車、BSD盲點偵測及MOD移動物偵測等功能，都一併整合至主動安全系統之中。

為了回饋消費者的支持與熱情，讓國人有更多元化的用車選擇，納智捷特別推出「URX ADAS巡弋版」，不僅座艙擁有同價位最佳的靈活空間表現，還兼具操控、娛樂與行李置物優勢，更搭載5A智慧安全駕駛科技，包含ADAS先進駕駛輔助系統，以及結合原廠導航的ARD擴增實境抬頭顯示系統，更配置APA自駕輔助以及AR VIEW+行車環景影像系統、AI自然語音秘書「小納」等豐富功能。

URX ADAS巡弋版同步搭載12吋多功能HD觸控螢幕、AR Around View＋環車AR安全影像、Eagle View＋360度環景影像、Alley View+車頭雙側影像、Full Side View+無盲點車側影像、Live Rear View+後視Live影像、AR See-through View＋AR底盤透視影像等多項前瞻科技配備。特別的是「開門防撞系統」，此功能在後方有來車時，除了在螢幕顯示紅框外，還增設「警示音提醒」，提供駕駛無死角的行車環境，能夠應付所有突發況狀。

作為台灣唯一自主品牌，LUXGEN響應政府發放5倍券振興台灣經濟的美意，本月主打「LUXGEN帶頭拚振興，政府5千我5萬」優惠，月底前入主LUXGEN全車系可享回饋金5萬元、免費升級PM2.5健康對策濾網、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮，其中URX指定車款加碼再送腳踢感應電動尾門。

URX充裕的車室空間，5位成人出遊的行李也不是問題。（納智捷提供）

URX以家為核心，創造每一位乘客都能自在互動的空間。（納智捷提供）

平整化套件讓福祉功能不使用時完全不影響空間運用與收納性。（納智捷提供）

寬敞的車室與多功能斜坡板，讓兩台公路車不拆前輪也能輕鬆上下。（納智捷提供）

Quick Lock福祉機構獲德國iF大獎肯定，是體貼使用者的暖心設計。（納智捷提供）

URX多功能斜坡板讓休旅生活有了無限可能。（納智捷提供）