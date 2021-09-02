美俄可說是全球最強的潛艦大國，但究竟誰比誰強？美國海軍有最新的第5批次維吉尼亞級（Virginia-class）新一代攻擊潛艦，而在大西洋的另一側，俄羅斯則有亞森-M級（Yasen-M）攻擊潛艦。

據《海軍新聞》（Naval News）和《大眾機械》（Popular Mechanics）網1日報導、報導，維吉尼亞級潛艦能攜帶更多武器，但亞森-M級潛艦不僅能攜帶更多飛彈，還能裝備高超音速武器。

幾十年來，美俄一直都處在敵對狀態，彼此在水下較勁。如今兩國都在加緊打造核動力攻擊潛艦，俄羅斯亞森級核動力潛艦「克拉斯諾雅斯克」號（Krasnoyarsk，K-571）7月30日才下水，而美國第5批次維吉尼亞級首艦「奧克拉荷馬」號（USS Oklahoma，SSN-802）預定2020年代初完工。

#Submarine Wednesday! Yasen-M versus Virginia Class Block V.



New article compares weapons load outs of latest #Russian Navy and #USNavy submarines. https://t.co/jPqEOOE1Gz — H I Sutton (@CovertShores) August 4 2021

而雙方在火力上的比較究竟如何？體型較長，但較窄的維吉尼亞級潛艦能搭載多達66枚飛彈和魚雷。其中包括能攻擊軍艦和其他潛艦的Mk 48 先進能力（Advanced Capability，ADCAP）重型魚雷，以及戰斧第5型(Tomahawk Block V) 攻陸巡弋飛彈。

戰斧第5型巡弋飛彈除了增添反艦能力外，還具備飛行中修正飛行路線與目標的能力。維吉尼亞級潛艦1次共能搭載多達40枚巡弋飛彈，比亞森-M級多6枚，但只有4支魚雷發射管。這意味萬一交戰時，它所能即時發射的魚雷較少。

相對的，體型較短並較寬的亞森-M級潛艦可武裝多達72枚飛彈和魚雷，其中包括UGST重型魚雷、3M14K「口徑」（Kalibr）亞音速巡弋飛彈、P-800「紅寶石」（Oniks）超音速反艦飛彈，如今還有「鋯石」（Tsirkon，Zircon）高超音速反艦和攻陸巡弋飛彈。

雖然目前亞森-M級潛艦略勝一籌，但維吉尼亞級潛艦也不會久居劣勢，美國海軍打算，要從2025年起為第5批次武裝新型高超音速武器系統。