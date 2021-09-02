衛生局長曾梓展強調，各項捐款均依據政府規定辦理收支事宜。（陳世宗攝）

台中市防疫捐款使用引起各界的關切，市議員林德宇等2日在市議會質詢中質疑，市府捨棄社會局既有捐款管理委員會機制，是否規避內部稽核及外部監督，要求市府要將防疫捐款分配與執行機制及支出細目攤在陽光下供大眾檢視。衛生局長曾梓展強調，各項捐款均依據政府規定辦理收支事宜。

林德宇表示，過去遇到地震、風災、水災等緊急事件，只要是用在防災緊急應變的民間捐款都是由社會局救助金專戶處理，這次用於防疫應變捐款卻變成衛生局主政。社會局長彭懷真說，確實過去基本上各項捐助都會進到救助金專戶系統，這個專戶有專門管理辦法及管理委員會由副市長陳子敬做主任委員。

林德宇指出，目前網站上只有公布捐款收入，根本沒有公布支出。目前1億1267萬3700元捐款中，有1495萬元指定做為購買行動快篩車、快篩試劑等相關用途，60萬5200元指定作為往生確診者喪葬相關費用，571萬元指定做為購買酒精、防護衣等相關物資，剩下的9140萬8500元則僅指定防疫用途，金額佔捐款總額的81％，但這些捐款市府究竟如何分配使用，甚至市府自己說的三大方向佔比為何也說不清。

林德宇強調，台北、新北、台南、高雄防疫捐款都是進社會局專戶，由管理委員會管理分配。市府應盡快把防疫捐款用途說明清楚，善款的使用要有完善內部稽核及外部監督機制，確保每一筆善款的使用都合乎合理性、必要性及公益性。他說，必要時會請市府在臨時會提出專案報告說明。

衛生局指出，為妥善運用社會資源，促進社會公益，保障捐款人權益，衛生局經管的捐款收支情形及監督稽查機制，均依據衛生福利部所函文的公益勸募條例相關規定辦理；於今年5月24日起提供「台中市政府衛生局保管金專戶」接受捐款，依規定逐筆開立收據、定期辦理公開徵信，並公布於市府衛生局官網。

市長盧秀燕強調，各界防疫捐款收支項目都須經過主計與審計審核，市府衛生局接受捐贈推動嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)經費已成立專戶，與衛福部的賑災專戶運作機制一樣，採取公開徵信，進款項目都有表列，支出與餘款都相當清楚。