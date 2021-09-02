但彰化竟然沒有列入天然災害現金救助災區，痛批根本一國兩制、彰化縣長、立委都不夠力輸人慘慘，損失欲找誰討。(吳建輝攝)

洪清山說，光這次他損失就超過300萬以上，他們只希望要公平對待，災害是大家有，為什麼要設門檻。(吳建輝攝)

上月初接連大雨造成國內出現許多重大災害，包括農漁民等也都深受其害，彰化縣芳苑鄉就有文蛤養殖戶抱怨，因為雨災他的文蛤接連死亡，每天死文蛤都萬台斤萬台斤的撈，但彰化竟然沒有列入天然災害現金救助災區，痛批根本一國兩制、彰化縣長、立委都不夠力輸人慘慘，損失欲找誰討。

養殖戶洪清山表示，他在漢寶養殖9甲地的文蛤，上次雨災到現在10顆死1顆，每天撈出的文蛤殼堆積如山，養文蛤的都快要破產，鄰近縣市像是雲林每公頃補助11萬5000元，彰化災害同等卻沒有列入災區，死亡的文蛤從早撈到晚，只能不斷拉出載運倒掉。

洪清山說，光這次他損失就超過300萬以上，他們只希望要公平對待，災害是大家有，為什麼要設門檻，他曾親自打電話給農委會主委陳吉仲，但卻沒有接聽，主委親自跑去雲林看，難道彰化是二等公民，一樣的災害、一樣的損失、卻沒有得到一樣的照顧， 很難讓人接受。

洪清山說，死亡的文殼空殼還要請員工來撈，沒賺錢還倒貼錢，真的是欲哭無淚，通通只能拿去倒掉，廢棄的文蛤殼堆得比人高，真的是看不懂政府在做什麼，是我們彰化縣長不夠力還是分藍綠，彰化的立委也都應該要檢討。

彰化縣養殖協會理事長楊福錦表示，彰化縣文蛤的養殖面積將近1636公頃，占全台面積約18.93％，僅次雲林、台南，其中芳苑鄉漢寶村就有406公頃，彰化縣內的養殖團體調查8月的大雨災損並協助申報，文蛤整體損失率約17％

楊福錦說，天然災害現金救助的標準門檻是要損失率達20％，就能獲得每公頃11萬5000元補助，雲林、台南因達到門檻，所以就算是縣長、立委也無能為力，同樣養殖戶牡蠣整體就超過20％，一樣有補助可領，希望未來文蛤養殖戶，能積極調查自家災損，爭取自己的權益。