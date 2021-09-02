醫師黃義霖去年在罷免高雄市議員康裕成總部成立大會上，公開批評康曾在議長選舉收賄500萬元，遭康提告妨害名譽。高雄地檢署認為他所講的話是「可受公評之事」，但未經合理查證，屬惡意言論，依誹謗罪起訴。

去年9月20日，挺韓人士在高雄市三民區，以「民正言順-拒絕瘦肉精，下架康裕成，罷康總部正式成立」會場上，直接登台演說，「她原來是高雄縣的議員，當時的高雄縣議會選議長時，她也是拿500萬」、「可是我們地方的檢察官竟然判她無罪。」事後遭康提告。

雄檢傳黃義霖出庭時，地檢署外一度還遭杏仁哥等支持者群聚聲援。黃義霖強調，他的發言是依據網路上查到的「高雄市議長賄選案起訴書犯罪事實摘要」，並表示他是出於善意，此話題可受公評，才發表言論。

但檢方請黃義霖提供資料來源，黃義霖卻遲遲不提供。檢方認為，黃義霖指康涉及賄選的話題，雖與社會公眾利益有關，屬可受公評之事，但未經合理查證真實性，便自行拼湊訊息並散布，且措辭內容均以肯定語氣直指告訴人涉及不法，將告訴人描述成品德操守有問題之人，談話過程還透過記者會和網路直播散布，具真實惡意，已逾越適當評論的範圍，最後依誹謗罪嫌將他起訴。