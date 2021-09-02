第56屆金鐘獎今（2日）下午公布入圍名單，其中「特殊貢獻獎」頒給76歲的前氣象主播任立渝，實至名歸，頒獎典禮將於10月2日舉行。

許多人看著任立渝的氣象播報長大，他在今年5月31日於TVBS晚間新聞播報最後一次氣象之後，光榮退休，結束總計53年的氣象預報生涯，任立渝見證了氣象科學與媒體傳播科技的演進，而台灣觀眾則透過他，認識了天氣的變化，也見證了真實可信的媒體專業價值。

任立渝畢業於中國文化大學大氣科學系，曾任中央氣象局預報中心主任，1993年，任立渝自氣象局退休時，已有長達25年預報經驗，之後隨即被延攬至媒體，並於2010年加入TVBS新聞台，走過半世紀氣象生涯，任立渝幾乎陪伴台灣觀眾度過每一次颱風、寒流、梅雨季。

任立渝5月底退休時，TVBS新聞部副總詹怡宜曾在臉書表示「和一個傳奇說再見」，感嘆：「說再見難免遺憾，但還是為過去這10年的共事覺得驕傲榮幸。」詹怡宜並提到，任立渝對於退休相當低調，「疫情中大家不注意這個，剛好我就靜靜退吧」。

詹怡宜當時回憶過去合作經驗，感嘆任立渝會再重大颱風夜宿公司的難得敬業人，舉凡任何天氣問題都會不厭其煩地回答，「任大哥站在天氣圖前的播報模樣，呈現出的是嚴謹的專業、敬業的用心、與不浮誇實事求是的態度，我認為這些剛好就是新聞媒體最該有的價值。」