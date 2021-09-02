關於復必泰，陳時中回應，所謂國外送機的相片，等等宣傳的字樣，我們是由台積電跟我們說，BNT在第一批送出的時候，都會掛宣傳布條，我們跟他們的約定不一樣，因為我們是受贈單位，他們是購買單位，他們要求到台灣要移除，因此就這麼做了。

針對外界質疑，BNT原廠出產時曾掛上復必泰字樣的布條，來台後卻被拆除，陳時中的口徑與台積電一致，強調政府只是受贈單位，主要是因布條與購買單位台積電所要求的不同，因此來台後就先行撤除，所以就這麼做了。

陳時中也解釋，疫苗外之所以會掛上復必泰的布條，主要是因BNT過去在做第一批送出時都會進行的宣傳慣例，但因此舉與台積電要求的不同，因此來台後就被撤除。

至於擅將復必泰布條拆除是否已違反海關緝私條例？陳時中表示，這可能要問海關，但就他的理解那只是一個外掛物，而不是內容裡面的物品，然而布條本來就不在捐贈者的約定內，所以後來就把它移除，就我的理解這問題相對單純。

陳時中也說，掛布條是上海復星在宣傳上的動作，我方購買時並沒有約定這一項，然而最後疫苗來台後也沒有出現這樣的結果，這就是很好的結果了。