根據集邦科技調查表示，受印度、越南等地接連爆發疫情影響，2021年第二季智慧型手機生產表現及市場需求雙雙衰退，生產量季減近11％，達3.07億支；但相較去年同期仍有約10％的增長。總計今年上半年合計生產總數為6.52億支，較去年同期疫情爆發之初成長近18％。集邦並預估第三季全球前六大智慧手機排名依序為三星、蘋果、OPPO、小米、Vivo、TRANSSION（傳音）。

第二季，位居第一的三星（Samsung）第二季生產量為5850萬支，季減23.5％。該品牌主要生產據點為越南及印度，兩地於第二季接連爆發嚴重疫情，因此對該季產出衝擊顯著。展望後勢，三星在季度以及全年生產表現上雖依舊名列全球第一，但不容忽視其市占縮水的情形，隨著眾品牌在工藝上的精進，未來的市場競爭只會更加激烈，這也意味著未來三星維持市占的難度將隨之升高。

OPPO（含Realme OnePlus）、小米（含Redmi POCO Black Shark）第二季生產量同樣為4950萬支，並列全球第二，分別季減6.6％及2％。不過受惠於華為（Huawei）市占缺口以及中國市場需求回溫，相較去年仍有大幅成長，其中OPPO年增長達80％，小米則接近70％。另一狀況相似的中國品牌Vivo（含iQoo），第二季生產量為3400萬支，季減 8.1％，列居全球第五名。由於三者同樣以印度為第二大生產及銷售據點，因此在這一第二季波疫情衝擊下，對於第二季的生產及銷售表現皆產生影響。

至於蘋果，由於第二季為蘋果（Apple）新舊機款交替的過渡期，是全年季度生產表現上相對低迷的季度，故列居第四名。