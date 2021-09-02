警方起獲遭竊的12萬元現金。（警方提供）

運將遇疫情12萬所得放家中 蜘蛛盜爬窗潛入全偷光。

住萬華的1名計程車運將，疫情期間因不想到銀行存錢，將3個多月來的所得約12萬餘元，全部放在梧州街住處，21日凌晨他下班返家時，發現遭人潛入，現金不翼而飛，萬華警方獲報循線追查，1日前往北投逮捕42歲洪姓慣竊。

警方21日凌晨接獲運將報案，指自己20日外出跑車，回家後發現遭人爬窗潛入，屋內藏放的12萬現金全被偷光，警方到場勘驗，還發現疑似竊賊穿過的拖鞋。

運將向警方表示，錢是他和女友共存的，因為之前萬華區疫情嚴重，他不太想到銀行等人多的地方，所以才都放在家裡，警方經調閱監視器追查，鎖定42歲洪男涉有重嫌，洪日前曾在中山區行竊，失風當街遭到警方及民眾圍捕，但交保後疑仍四處找尋目標犯案。

萬華警方1日前往洪嫌北投住處逮人，洪坦承犯案，表示自己失業缺錢，才會以翻牆、爬窗方式，破壞門窗後潛入行竊，偷來的12萬都還沒花全數被找出，訊後被依竊盜罪送辦。