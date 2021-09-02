委內瑞拉反對派結束3年來杯葛總統馬杜洛政府所辦各項選舉的做法，將投入11月的州、市長選舉。分析指出，苦候西方無著、阿富汗變局等讓反對派放棄杯葛，向現實低頭。

「華盛頓郵報」指出，過去候選人屢遭政府騷擾、剝奪參選資格的反對派，從2018年起就杯葛馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的一切選舉。不過反對派高層8月31日承認，儘管選務仍有遭操弄的可能，但他們將投入11月的州長、市長選舉，形容這是重燃反對派基礎並為陷入困境的國家重拾民主的最後努力。

然而外界一些人視委內瑞拉反對派只是順勢向國內現實環境低頭，因為總統馬杜洛的掌權已然鞏固。

馬杜洛政府連月來不斷哄反對派參選，把反對派參選看作重新營造國際認可他政權合法性的關鍵，反對派如今也改口，稱返回選舉可能對自身有利，以為日後的總統、國會選舉鋪路。

幾名熟知反對派內部決策的人士坦承，重返選舉的決定一部分是出於基層嚷著結束目前朝野對立僵局，因為這已讓他們失業經年。

許多人已對反對派無止境的杯葛策略生厭，也不認為領袖瓜伊多（Juan Guaido）在目前這種局面下能有掌權的一天。瓜伊多雖獲美國與西方50多國承認為委內瑞拉合法領導人，但始終沒法扳倒馬杜洛。

華郵指出，瓜伊多在國內的影響力持續降低，尤其歐洲對他的支持也在減弱，許多觀察家如今覺得把他當成反對派名義上的共主已有爭議，可能過幾個月就保不住這個頭銜。

反對派在與政府新一輪於墨西哥的會談前夕讓步、同意參加11月的選舉，也被看作是馬杜洛未談先勝。值得注意的是，當反對派高層們在首都卡拉卡斯宣布11月的參選決定時，瓜伊多並不在場。

華郵認為，馬杜洛應付反對派採穩扎穩打策略，當初先解散選後被反對派掌控的國會，然後舉辦改選讓國會握於盟友與較友善的在野黨，一度遭孤立的馬杜洛也在像祕魯等鄰國分由左翼掌權、歐洲逼他下台動力消褪、拜登被疫情與阿富汗搞得焦頭爛額後，重新站穩腳跟。

設於美國佛羅里達州的顧問公司「卡拉卡斯資本」（Caracas Capital）共同經理人達倫（Russ Dallen）說：「我覺得反對派已無計可施。既等不到當初川普派兵相助，現在看到阿富汗這德性也不敢指望拜登。雖還不到投降，但已別無選擇，他們很清楚。」