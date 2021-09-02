新竹縣峨眉鄉公所3年多前在峨眉湖引進2艘綠能電動遊艇環湖觀光，5月疫情爆發後停駛，疫情降級未見復駛，鄉公所指主要是使用水權在6月底到期，與遊艇業者的合約也同時到期，須向水利署苗栗農田水利處重新申請拿到水權後辦理公開招標，業者則大嘆經營遊艇3年有1年半是疫情，損失相當慘重！

峨眉鄉公所2018年推出峨眉湖電動遊艇環湖觀光，由百義企業有限公司取得3年的經營權，百義在細茅埔吊橋旁設立浮動碼頭，引進2艘完全無汙染的綠能電動遊艇，一趟環湖行程約30分鐘，吸引不少親子和國旅遊客從不同角度欣賞湖畔風光。

峨眉湖遊艇帶動地方觀光發展，交通部長林佳龍去年10月與縣長楊文科搭艇遊湖，視察參山國家風景區管理處投入3億元施作的峨眉湖環湖步道，並帶來峨眉鄉入選觀光局2021年3.0版台灣經典小鎮之一的好消息。

業者表示，峨眉湖遊艇觀光旺季都在中秋節過後10月到隔年春節，夏季天氣太熱，搭船遊客不多，去年10月後到今年5月，台灣出現持續久旱不雨，造成峨眉湖水量遽減，湖面並佈滿了布袋蓮，影響遊艇行駛路線，也降低遊客搭乘意願。

「經營遊艇3年，有1年半是疫情，損失相當慘重！」業者指5月12日疫情三級警戒後，遊艇就沒開了，目前疫情降級，峨眉湖水量豐沛，遊艇不能遊湖，主要是與鄉公所的合約在6月30日到期，還在等鄉公所重新申請水權。

峨公所建設課人員表示，峨眉湖（大埔水庫）原是苗栗農田水利會管理，在改制為水利署苗栗農田水利處後變政府機關，須按水利法相關規定申請水權，待取得水權後會重新辦理公開招標，目前並無法確定峨眉湖遊艇何時能恢復行駛。