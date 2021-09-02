民間採購的BNT疫苗今抵台，公費疫苗接種對象順序再度引發討論。對於第二類對象人數從9萬人膨脹至27萬人，被質疑是「特權疫苗」，東華大學教授施正鋒直言，在野黨窮追猛打的是為何由預估的9萬，卻一路追加快28萬，衛福部長陳時中回答「無法查核」，當然啟人疑竇。

施正鋒今（2日）在臉書發文表示，根據國際衛生組織的疫苗接種優先順序價值框架，除了全球人類福祉、及貧富國平等原則，國內強調公平、及高接觸風險工作者。政府訂出的公費接種對象順序主要分為十大類，除了最優先的醫事人員，基本上是依據職業、及身分來排序。表面上看起來，政府的接種計畫似乎有點道理，然而卻又十分混亂，有時候又會加開、改變資格，連防疫專家台大兒童醫院院長黃立民都覺得「跟不上邏輯」，預約者不知道錯過一輪、何時會再輪到。

施正鋒直言，最為人詬病的是第二類「中央及地方政府防疫人員」，在野黨窮追猛打的是為何由預估的9萬、卻一路追加到快28萬，陳時中回答「無法查核」，當然啟人疑竇。民進黨團圍魏救趙，揭露中央政府官員提報人數1700，地方政府則2萬餘，包括彰化縣、雲林縣、南投縣、及嘉義市，人數在4000到8000，嘲諷國民黨很會做人情。然而，名單是中央核准的，而防疫工作本來就是金字塔形的，包括在第一線接觸染疫者、或幫忙長者預約疫苗的鄰里長。

施正鋒認為，BNT保留給中學生無可厚非，那是因為沒有其他選擇。民進黨正國會立委狗尾續貂，爭取18歲以上大學生也要給疫苗，乍聽合情合理，然而，難道沒有念大學的就無人搭理？英系立委趕緊出來呼籲開放BNT給18到22歲的年輕人，洋洋得意是自己的功勞。對此，施直言，問題又來了，中壯年是社會上從事經濟及勞動的主力，每天回家必須擔心，是否萬一會家庭感染給自己的小孩，既等不到莫德納、又輪不到BNT，只好乖乖地打高端？

對於政府將18至22歲列入新冠疫苗優先施打族群，施正鋒痛批，民進黨立委幫忙年輕人插隊，無非看到台灣民意基金會最新的民調，蔡英文總統在20到24歲之間的支持度，由去年的9成3腰斬為4成七，觸目驚心，蝦兵蟹將必須出來救駕，當疫苗淪為「選舉戰略物資」，這就是赤裸裸的綁樁。